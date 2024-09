Endless Love, anticipazioni puntata di oggi in prima serata (13 settembre 2024): cosa scopre Nihan su Emir

Questa sera, venerdì 13 settembre 2024, in prima serata su Canale5 andrà in onda una nuova puntata di Endless Love ricca come le precedenti di colpi di scena e risvolti inaspettati. Al centro della trama ci sarà l’amore contrastato tra Nihan e Kemal ed i piani del perfido Emir e delle persone a lui più fedele che lo circondano per allontanarli a qualsiasi costo e prezzo. Le anticipazioni di Endless Love svelano che ci sarà un avvicinamento tra Nihan ed il marito Emir ma non si tratta di un vero e proprio sentimento ma di un suo piano per vendicarsi.

Nella puntata in onda questa sera di Endless Love, infatti, Nihan scoprirà il tradimento di Emir con Zeynep. Anche a lei giungeranno le famose foto che in passato ha ricevuto Ozan (e che lo avrebbero portato al suicidio) e delle quali è a conoscenza anche Kemal. La pittrice in preda alla rabbia avrà come unico obbiettivo quello di vendicarsi. Nel frattempo proprio la volontà di capire chi ha ucciso Ozan e cosa è successo al ragazzo davvero farà riavvicinare sempre di più Nihan e Kemal. Quest’ultima, infatti, inizierà a provare meno rancore nei confronti dell’ingegnere.

Anticipazioni Endless Love, puntata serale del 13 settembre 2024: duro scontro tra Kemal e Zeynep

Le anticipazioni Endless Love della puntata di questa sera, 13 settembre 2024, svelano inoltre che Tufan si recherà a casa di Kemal per portare a lui e ad Asu l’invito per la festa di compleanno a sorpresa di Emir. Inizialmente Kemal rifiuterà di andarci, ma Asu riuscirà a convincerlo. Tuttavia, alla festa non mancheranno discussioni e scontri. Ci sarà però un avvicinamento tra Nihan e Kemal e per poco i due non verranno scoperti proprio da Emir insieme nella stanza della bambina. In particolare l’ingegnere minerario salirà di nascosto nella stanza di Deniz e farà delle indagini sulla bambina visto che ancora è convinto di poter essere davvero suo padre. Emir non li scoprirà insieme solo grazie all’intervento di Leyla.

Dalle anticipazioni su Endless Love si scopre che Tufan si impegnerà ad organizzare un piano per smascherare Zeynep: proiettare alla festa davanti a tutti delle fotografie compromettenti. Nel caos della festa di compleanno, Zeynep, in preda al senso di colpa, fuggirà improvvisamente. Kemal la segue determinato ad affrontarla. I due si confrontano e la discussione diventa sempre più accesa, tanto da attirare l’attenzione dell’intera famiglia. Ci sarà dunque un durissimo scontro tra Kemal e Zeynep con il primo sempre più convinto che la sorella abbia avuto un ruolo nella morte di Ozan. E poi infine continueranno i guoi per Tarik, pieno di debiti e sul lastrico che comunicherà a Banu che dovranno trasferirsi dai suoi genitori: dopo un attimo di sconcerto, Banu gli promette che non lo abbandonerà.

Endless Love quando va in onda e dove vederlo in tv e diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni della puntata di questa sera di Endless Love, venerdì 13 settembre 2024, non resta che ricordare che la dizi turca con protagonisti Nihan, Kemal, Emir, Asu e tutti gli altri va in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il giovedì e il venerdì, alle 14.45 il sabato e la domenica, mentre dalla prossima settimana l’appuntamento speciale. È possibile seguire le puntate anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre dopo la messa in onda sono disponibili sul catalogo.