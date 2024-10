Anticipazioni Endless Love, prossime puntate dall’11 al 17 ottobre 2024: Kemal scopre che Deniz è sua figlia

Le anticipazioni Endless Love sulle prossime puntate svelano che finalmente ci sarà il momento della verità: Kemal scoprirà che Deniz è sua figlia. Andando con ordine nelle puntate che andranno in onda dall’11 ottobre al 17 ottobre 2024, Emir farà di tutto per tenere Nihan e Deniz legati a lui, prima cercherà di impietosire la donna facendo un toccante discorso alla bambina su quanto la ami e poi, fingerà di gettarla da un dirupo per impedire a Nihan di rivelare la verità a Kemal. Per fortuna nella carrozzina si scoprirà esserci solo una bambola ma Nihan spaventata farà un passo indietro con Kemal.

Nel frattempo Kemal sarà sempre più convinto che Deniz è sua figlia e chiederà a Leyla di indagare, nel documento di nascita di Deniz il gruppo sanguigno riportato non è compatibile con quello di Kemal. In realtà, però, si scoprirà che il documento contraffatto da Tufan per ordine di Emir. Successivamente Leyla approfittando del fatto che Nihan è al maneggio con Kemal, si intrufolerà a casa loro per raccogliere il ciuccio della bambina e poter fare il test del DNA. Tuttavia anche questa volta la verità non verrà fuori perché Asu ed Emir scambieranno il ciuccio della bambina. Stando alle anticipazioni Endless Love la svolta si avrà con il terzo tentativo: Kemal si intrufolerà a casa di Nihan e strapperà un capello di Deniz, questa volta il test del DNA non lascerà dubbi: Deniz è la figlia di Kemal!

Le anticipazioni Endless Love svelano anche che cosa succederà nella puntata in onda in prima serata il 17 ottobre 2024. Dopo aver scoperto che Deniz è sua figlia, Kemal si sentirà tradito da Nihan convinto le ha fatto perdere tempo prezioso con la figlia, l’uomo non potrà neanche avere un confronto con lei perché Nihan partirà con la piccola Deniz per una località segreta e per questo il Soydere cercherà di mettersi sulle loro tracce ma le ricerche non andranno per il meglio e non sarà così facile trovarle.

Sola e distrutta ed isolata da tutti, Zeynep sarà sempre più disperata. La madre Fehime vorrebbe andarla a trovare ma il marito glielo impedirà in tutti i modi. Alla fine però la donna deciderà di andare dalla figlia e la troverà malata e in lacrime in una stanza d’albergo. Fehime spronerà la figlia a riprendersi e a riprendere in mano la sua vita non contando più su nessuno ma facendo affidamento solo su di lei. Zeynep prenderà coraggio e inizierà a sperare che forse può sistemare la sua situazione.