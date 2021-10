Anticipazioni Fino all’ultimo battito, quinta puntata/ Diego rapito da Cosimo e…

Fino all’ultimo battito cosa succederà nella puntata del 21 ottobre?

La fiction di Rai1, Fino all’ultimo battito, si avvia rapidamente verso le sue battute finali. Quella che vedremo il prossimo giovedì 21 ottobre, infatti, sarà la penultima puntata della serie con Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido. Ma cosa rivelano le anticipazioni della quinta puntata in programma per la prossima settimana? Ancora una volta non mancheranno i colpi di scena che riguarderanno soprattutto Diego il quale si ritroverà a dover affrontare la furia di Cosimo.

FINO ALL'ULTIMO BATTITO/ Anticipazioni e diretta 14 ottobre: Diego parla con Anna

Secondo quanto svelato dalle anticipazioni, nel primo episodio della prossima puntata assisteremo al giorno delle nozze tra Diego ed Elena. Sarà per la coppia un giorno indimenticabile ma che però sarà ben presto oscurato da un evento inaspettato e che lascerà tutti di stucco. Proprio mentre la donna attende Diego all’ingresso della cattedrale nel giorno che sarebbe dovuto essere il più bello della sua vita, l’uomo sarà prelevato con la forza dagli uomini di Cosimo e portato via.

The Good Doctor 4/ Anticipazioni puntata 14 ottobre: Lea è incinta!

Fino all’ultimo battito, anticipazioni quinta puntata: il rapimento di Davide

Le anticipazioni della quinta puntata di Fino all’ultimo battito lasceranno davvero con il fiato sospeso. Dopo il rapimento, Diego dovrà vedersela con la violenza di Cosimo che lo colpirà in maniera brusca anche se poi sarà colpo poco doto da un malore. Da medico qual è, però, Diego deciderà comunque di non approfittare della situazione a suo vantaggio e interverrà salvando la vita all’uomo.

Nel secondo episodio della fiction di Rai1, Vanessa supererà brillantemente l’operazione ma non riuscirà ad essere del tutto grata a Diego. Mentre viene preparata la sala operatoria per il boss, il clan chiederà al medico di sottrarre un macchinario dall’ospedale e lui si renderà complice di Cosimo. I colpi di scena però sono destinati a proseguire ed il meglio arriverà proprio nel finale della serie che arriverà il prossimo 28 ottobre, quando tutta la verità sugli intrighi ed i segreti sarà finalmente rivelata agli spettatori.

LUCE DEI TUOI OCCHI/ Diretta e anticipazioni13 ottobre: La lettera con la verità

© RIPRODUZIONE RISERVATA