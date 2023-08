Anticipazioni Hotel Portofino, ultima puntata/ Cecil tenta di riconciliarsi con Bella?

Hotel Portofino, anticipazioni ultima puntata

Martedì 1° agosto, in prima serata, Raiuno trasmette il gran finale di Hotel Portofino, la serie britannica che racconta la storia di Bella Ainsworth, figlia di un ricco proprietario e che gestisce un hotel sulla Riviera Ligure durante gli anni della guerra provando a risolvere anche i numerosi problemi di famiglia. Sposata e con figli, Bella non può contare sull’appoggio del marito, impegnato soprattutto a sperperare le ricchezze di famiglia mentre i figli provano ad aiutare come possono. Il marito Ceci prova a convincere il figlio Lucian con Rose, figlia della ricca Julia Drummond-Ward. Matrimonio che risolverebbe i problemi economici anche se il figlio non sembra provare alcun sentimento per la giovane.

Bella si ritrova così a destreggiarsi tra i problemi di famiglia, quelli professionali e la gestione di un periodo particolarmente difficile non solo per la guerra, ma anche per la presenza di numerosi nemici. Bella, tuttavia, può contare sulla presenza di un unico amico al suo fianco, il conte Albani.

Hotel Portofino: lieto fine per Bella?

Gran finale per Hotel Portofino che si congeda dal pubblico di Raiuno che trasmette la seconda e terza puntata. Nel corso dell’appuntamento odierno, Vincenzo Danioni, capo locale del Partito Fascista, minaccia di chiudere l’albergo di Bella per questioni d’igiene e un prezioso dipinto scompare dall’albergo mostrando sempre più il volto avido e pericoloso del partito. La polizia indaga sulla scomparsa del cimelio degli Ainsworth e, tra i sospettati rientrano sia gli ospiti che gli impiegati dell’albergo.

Quando le indagini sembrano ad una svolta con il responsabile del furto quasi smascherato, Cecil prova a riconciliarsi con Bella mentre gli ospiti dell’albergo sono chiamati a prendere importanti decisioni.

Come vedere l’ultima puntata di Hotel Portofino

Il finale di Hotel Portofino può essere visto in diretta televisiva su Raiuno, subito dopo la puntata odierna di Techetechè e in diretta streaming. Per farlo e per recuperare anche la precedente puntata è sufficiente collegarsi al sito o scaricare l’applicazione di Raiplay che trasmette contemporaneamente a quella televisiva, anche la diretta streaming.

