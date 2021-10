Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 3/ Quinta puntata 18 ottobre: l’attentato, scoperta la verità?

I bastardi di Pizzofalcone 3 anticipazioni penultima puntata

I Bastardi di Pizzofalcone 3 tornano in onda lunedì 18 ottobre, in prima serata su Raiuno, con la quinta e penultima puntata della stagione. La fiction continua ad appassionare milioni di telespettatori e a regalare emozioni e colpi di scena. Nel corso della quinta puntata, molti nodi cominceranno a venire al pettine. L’episodio che sarà trasmesso il 18 ottobre s’intitola “Sangue” che porterà Lojacono e tutta la squadra ad indagare su un nuovo caso di omicidio e, contemporaneamente, anche sull’attentato al ristorante di Letizia.

Nel corso dell’episodio intitolato “Sangue”, la squadra di Lojacono si ritroverà ad indagare sulla morte di una commessa, La donna sarà ritrovata senza vita in una farmacia dopo essere stata uccisa durante una rapina. Indagando sul caso, si scoprirà che dietro la morte della commessa si nasconde una situazione più complessa. Chi ha voluto la morte della donna? Chi l’ha materialmente uccisa?

I bastardi di Pizzofalcone 3: nuove indagini sull’attentato

Nella quinta e penultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3, inoltre, Lojacono continuerà ad indagare sull’attentato al ristorante di Letizia. La verità sembra ancora lontana, ma Lojacono non si arrenderà e farà di tutto per scovare i responsabili e portare a galla la verità. Durante le indagini, Lojacono resterà spiazzato da rivelazione che sarà difficile da sopportare e digerire.

I Bastardi di Pizzofalcone 3, poi, torneranno in onda lunedì 25 ottobre con la sesta e penultima puntata della stagione. Lojacono e la propria squadra continueranno ad indagare per far conoscere la verità. Ci riusciranno? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della fiction poliziesca di Raiuno.

