Anticipazioni I Fratelli Corsaro: trama, cast e curiosità della nuova fiction di Canale5 con Beppe Fiorello

La stagione delle fiction per Canale5 si apre con I Fratelli Corsaro in onda a partire da mercoledì 11 settembre 2024. La regia è di Francesco Miccichè mentre gli attori protagonisti sono Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia che daranno vita ai fratelli del titolo, rispettivamente Fabrizio (giornalista di cronaca nera) e Roberto (avvocato penalista). La nuova serie ambientata a Palermo è tratta dai romanzi di Salvo Toscano. Dalle anticipazioni su I Fratelli Corsaro si scopre che la trama ruota attorno ad una serie di casi irrisolti cui si troveranno coinvolti entrambi, costringendoli a confrontarsi tra battibecchi e consigli.

Le puntate sono quattro ed oltre ai protagonisti già citati Beppe Fiorello e Paolo Briguglia nel cast de I Fratelli Corsaro ci sono anche Elena Lander nei panni della moglie di Roberto Monika Jasinski, divisa tra il suo lavoro da precaria in una casa editrice e la maternità. Erica Pintore, Katia Greco, Francesco Foti, Massimo De Lorenzo e tanti altri. Sulla sfondo c’è la citta di Palermo raccontata con le sue bellezze e le sue contraddizioni senza scendere mai negli stereotipi. In attesa della prima puntata in onda mercoledì 11 settembre 2024 su Canale5, Beppe Fiorello ospite nella puntata di oggi di Verissimo ha confessato di sperare già in una seconda stagione.

I Fratello Corsaro, Beppe Fiorello anticipa a Verissimo: “Temi e casi intriganti”

E delle anticipazioni su I Fratelli Corsaro le ha fornite proprio uno dei due attori protagonisti, Beppe Fiorello, ospite oggi a Verissimo: “È appassionante, ci saranno dei casi di puntata molto intriganti e all’interno ci sarà la vita di questi due fratelli che si punzecchiano”. L’attore siciliano nella vita reale ha dei fratelli maggiori, tra cui lo showman Rosario, nella fiction invece oltre a cimentarsi nel ruolo di un giornalista si cimenta con quello privato di colui che ha un fratello minore: “A essere il maggiore si prova tanta tenerezza”.

In una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, invece, Beppe Fiorello ha rivelato che cosa ama di più del suo Fabrizio Corsaro e che tipo è: “Quello che mi piace del mio personaggio è che ha fiuto” ha precisato poi: “Fabrizio ha talento ma non è il primo della classe, non lo vuole essere, non gli interessa proprio”. Mentre il fratello Roberto è il suo esatto opposto. Insomma fornite tutte le anticipazioni su I Fratelli Corsaro non resta che attendere e seguire la prima puntata.