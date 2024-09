BEPPE FIORELLO A “VERISSIMO” PRESENTA LA SUA NUOVA…

Beppe Fiorello oggi sarà ospite del weekend di debutto della nuova stagione di “Verissimo” e, nel corso dell’appuntamento del sabato pomeriggio che ci accingiamo a vedere, l’attore e fratello di Rosario si racconterà con la padrona di casa a 360 gradi: il 55enne catanese, infatti, parlerà nel talk show condotto da Silvia Toffanin del suo privato -su cui era tornato in alcune interviste negli ultimi giorni- e soprattutto sulla nuova fiction “I Fratelli Corsaro”, in onda proprio su Canale 5 a partire da mercoledì prossimo. Ma cosa sappiamo di questa nuova avventura sul set del regista e produttore siciliano e di Fabrizio Corsaro, il personaggio che interpreta, giornalista di un importante quotidiano palermitano?

In attesa di scoprire i contenuti dell’ospitata di Beppe Fiorello, nella lunga chiacchierata nel rotocalco di Canale 5 abbiamo scoperto che la partecipazione a questo atteso serial televisivo della stagione del piccolo schermo che si appresta a cominciare, intreccia in un certo modo le dinamiche famigliari dell’attore con quelle sul set. Infatti, senza svelare troppo della trama de “I Fratelli Corsaro”, nell’universo finzionale della produzione in onda sulle reti Mediaset Beppe Fiorello sarà protagonista di una sorta di inversione di ruoli dato che interpreterà il maggiore dei Corsaro, a differenza di quanto accade nella sua famiglia dove è Rosario il più grande tra di loro.

FIORELLO: “VOLEVO UN PERSONAGGIO LONTANO DA ME, COSI’ HO…”

“Nei panni del fratello maggiore, ora ho capito cosa prova Rosario per me” aveva raccontato Beppe Fiorello in una intervista al settimanale ‘Oggi’, spiegando che allo script della serie televisiva ha influito proprio il suo rapporto col conduttore e showman. “Nella famiglia Fiorello sono l’ultimo nato e mi piaceva l’idea di essere, per una volta, un fratello maggiore” aveva proseguito l’attore che col ruolo di Fabrizio Corsaro ha candidamente ammesso di aver voluto dare una piccola svolta ala sua carriera, cimentandosi in una parte diversa da quelle che aveva avuto in passato. “Un personaggio che è un po’ lontano da me” aveva detto il 55enne, sottolineando come il ‘suo’ Fabrizio abbia qualche ombra caratteriale che nella vita reale non gli appartiene.

E parlando della fiction a un altro magazine, Beppe Fiorello ha raccontato altri particolari del suo alter ego sullo schermo: “Ciò che mi piace di Fabrizio è che lui ha fiuto, ma non è il primo della classe e non vuole esserlo” le sue parole a ‘TV Sorrisi e Canzoni’, svelando anche alcuni passaggi della sua trasposizione nella serie di questo giornalista. “E così sono diventato Fabrizio, che rifugge la stabilità sentimentale, lascia correre le cose, si sveglia più tardi del fratello” aveva aggiunto, spiegando pure che, dopo aver letto lo script, lui avrebbe dovuto interpretare l’altro fratello Roberto (che ha le fattezze di Paolo Briguglia): “Nelle prime sedute di sceneggiatura per me si pensava a Roberto perché ha delle cose che mi somigliano moltissimo: la tranquillità, la pacatezza, quella punta di ipocondria, e molte di queste cose le prestavo al personaggio. Poi…”.