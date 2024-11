I tantissimi fan de Il Paradiso delle Signore assisteranno a nuovi colpi di scena e interessanti novità nelle prossime puntate, le anticipazioni di giovedì 14 novembre 2024 faranno incuriosire tutti. Cosa succederà ai protagonisti dell’amatissima soap opera in onda da lunedì a venerdì su Rai Uno alle 16? Dopo l’arrivo di Jerome a Milano Alfredo proverà con molta fatica a mettere da parte la sua gelosia per andare d’accordo con l’allenatore francese di Clara. Tra i due però non correrà affatto buon sangue e la loro reciproca antipatia sarà evidente. Perico prova importanti sentimenti per Clara, dovrà però affrontare ciò che è successo tra la ragazza e Jerome.

Dopo aver accettato la proposta di Alfredo, quella di partecipare alla gara, Clara farà i conti con un infortunio durante la competizione. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che nell’episodio di giovedì 14 novembre 2024 ci sarà molta tensione a Villa Guarnieri. Dopo aver avuto un confronto con Marcello Adelaide avrà paura di perderlo, questo la spingerà a prendere un’importante decisione su Umberto.

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore Marta profondamente delusa dal padre ha preso le distante dalla sua famiglia, non solo ha lasciato la villa ma anche il lavoro alla Galleria Milano Moda. Per lei però sono arrivate subito due nuove proposte di lavoro, le anticipazioni rivelano che nella puntata di giovedì 14 novembre 2024 penserà a quella che le è arrivata da un’importante agenzia pubblicitaria. Le hanno proposto di ricoprire il ruolo di direttrice e lei sta prendendo in considerazione la possibilità di accettare.

Nel frattempo Elvira avrà un altro malore ma nonostante non stia bene lei non darà molta importanza alla sua salute. Mirella si preoccuperà per l’amica, notando che ha anche la nausea penserà che possa essere incinta. Cos’altro succederà domani a Il Paradiso delle Signore? Le anticipazioni fanno sapere che qualcuno spierà Roberto e Mario, i due convinti di non essere visti da nessuno si scambieranno in pubblico delle romantiche effusioni, un gesto che invece non passerà affatto inosservato.