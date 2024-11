Con le sue intriganti vicende Il Paradiso delle Signore continua a conquistare non poco l’attenzione di moltissimi fan, le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda mercoledì 13 novembre 2024 rivelano interessanti colpi di scena. L’amatissima soap opera va in onda da lunedì a venerdì su Rai Uno alle 16 e tiene incollati al televisore moltissimi telespettatori, questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Dopo che Salvo è riuscito ad impedire la partenza dei Puglisi, Ciro prometterà a Concetta che programmeranno al più presto un nuovo viaggio per Parigi per andare a trovare la figlia.

Michelino sarà molto emozionato per il suo primo giorno di prove, la madre ha deciso di iscriverlo davvero allo Zecchino d’Oro e ha chiesto ad Elvira di dargli delle ripetizioni di canto. Nel frattempo Jerome arriva a Milano, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che le veneri dell’Atelier lo osserveranno curiose. Clara invece troverà il coraggio di rivelargli che ha deciso di gareggiare.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni mercoledì 13 novembre 2024: nuove proposte di lavoro per Marta

I telespettatori assisteranno a molte altre novità nella puntata che andrà in onda mercoledì 13 novembre 2024 su Rai Uno. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che dopo aver lasciato la Galleria Milano Moda Marta riceverà due nuove proposte di lavoro, nel frattempo Elvira dovrà fare i conti con un piccolo malore.

Nell’episodio di mercoledì 13 novembre 2024 Adelaide proporrà a Marcello di trascorrere il weekend fuori città insieme per distrarsi dopo tutto ciò che è successo con Umberto. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano che lui non apprezzerà molto il suo gesto, infatti rifiuterà, una decisione che provocherà non poco dispiacere alla contessa. Cos’altro succederà? Al momento non sono trapelati altri dettagli in merito alle vicende dei protagonisti dell’amatissima soap opera, non ci resta che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire cosa accadrà.

