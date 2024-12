La settimana de Il Paradiso delle Signore sta per concludersi e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà prima della solita pausa del weekend, nell’episodio che andrà in onda venerdì 6 dicembre 2024. Come sempre tante saranno le interessanti novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i tantissimi fan della soap opera in onda su Rai Uno alle 16 da lunedì a venerdì. Oltre che sul piccolo schermo le puntate, però, sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Anticipazioni Beautiful, puntata 6 dicembre 2024/ Hope bacia di nuovo Thomas, volta pagina dopo Liam

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore trapelate sul web fanno sapere che nella puntata di venerdì 6 dicembre 2024 il piano di Gertrude per far riconciliare la nipote con suo padre fallirà. Però, proprio quando Elvira e Salvatore perderanno le speranze arriverà una telefonata di Andrea Gallo che farà sapere loro di aver preso una decisione.

Un posto al sole, anticipazioni 5 dicembre 2024/ Rossella vuole andare all'estero, Espedito si sente male

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 6 dicembre 2024: Roberto confessa il suo segreto a Marta, Matteo si sveglia

I tantissimi fan de Il Paradiso delle Signore assisteranno ad altri interessanti colpi di scena prima della pausa del weekend. Le anticipazioni fanno sapere che nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 6 dicembre 2024, Alfredo sarà sempre più geloso di Clara e Jerome. Vederli complici e felici per lui non sarà affatto facile.

Intanto, Roberto deciderà di rivelare il suo grande segreto a Marta, le dirà infatti che è omosessuale. La Guarnieri ed Enrico, dopo un breve allontanamento, si riavvicineranno. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano alcuni dettagli anche su Matteo, nelle precedenti puntata si è improvvisamente aggravato facendo preoccupare tutti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 5 dicembre 2024/ Matteo operato d'urgenza, Marcello lo aiuta

Portelli in pericolo di vita dovrà operarsi d’urgenza e avrà bisogno di una trasfussione, ad aiutarlo ci penserà il fratello. Le sue condizioni continueranno a non essere stabili ma ad un certo punto si sveglierà, Matteo al suo capezzale troverà Marcello. Cos’altro succederà? Gli spoiler non rivelano altri dettagli al momento, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per saperne di più.