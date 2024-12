Con le loro intriganti vicende i protagonisti de Il Paradiso delle Signore continuano a catturare non poco l’attenzione di moltissimi fan, in termini di ascolti infatti la nota fiction conquista sempre ottimi risultati. Puntata dopo puntata i telespettatori restano incollati al televisore per non perdere nessun dettaglio, questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà. Le anticipazioni trapelate sul web rivelano cosa succederà nella puntata che andrà in onda domani, giovedì 5 dicembre 2024, su Rai Uno alle 16 e come al solito i colpi di scena non mancheranno.

Anticipazioni Beautiful, puntata 5 dicembre 2024/ Deacon fa visita a Sheila in carcere, lei resta sorpresa

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore Matteo per salvare Michelino è stato investito da Odile ed è finito in ospedale facendo preoccupare tutti. Le sue condizioni di salute stavano migliorando, al suo risveglio aveva fatto sapere che voleva ancora lasciare Milano ma all’improvviso si è aggravato. Le anticipazioni fanno sapere che nell’episodio di giovedì 5 dicembre 2024 dovrà essere operato d’urgenza e avrà bisogno di una trasfusione per sopravvivere, Marcello deciderà quindi di donargli il suo sangue.

Anticipazioni La Promessa, puntata 4 dicembre 2024/ Don Alonso racconta a Curro la tragedia di Dolores

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 dicembre 2024: La nonna di Elvira sconvolge tutti con un’inaspettata rivelazione

Quali saranno le altre novità de Il Paradiso delle Signore nella puntata che andrà in onda giovedì 5 dicembre 2024? Le anticipazioni rivelano che Delia rimarrà molto delusa quando la sua idea per allestire le vetrine del Paradiso verrà scartata. Roberto cercherà però di rassicurarla dicendole che la sua idea è molto buona ma per questa volta non verrà utilizzata.

Nel frattempo Gertrude, la nonna di Elvira, per riportare il sereno in famiglia organizzerà una cena al circolo per parlare con Salvatore, Elvira e i genitori della nipote. Il padre della ragazza non ha reagito bene quando ha scoperto che è incinta, la nonna con il suo piano vuole farli riconciliare. Durante la cena, però, sconvolgerà tutti con una rivelazione inaspettata. Di che si tratta? Questo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non lo rivelano. Non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprirlo.

Un posto al sole, anticipazioni 4 dicembre 2024/ Tensione tra Ferri e Filippo, Rosa indaga sull'aggressione