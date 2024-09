Anticipazioni Il Paradiso delle signore 9, cosa succederà nelle puntate del 10 e 11 settembre 2024

Ieri pomeriggio, lunedì 9 settembre 2024, ha debuttato Il paradiso delle signore 9, la nona stagione della celebre serie che è tornata a fare compagnia al telespettatori di Rai 1. Un ritorno in grande stile e con immancabili sorprese e colpi di scena, dal cast alla trama, in quelle che sono le avventure che ormai da anni popolano il grande magazzino di Milano che fa da sfondo alla soap. Ma che cosa ci rivelano le anticipazioni de Il paradiso delle signore 9 per i prossimi appuntamenti in onda oggi e domani pomeriggio, martedì 10 e mercoledì 11 settembre 2024?

Villa Guarnieri ha accolto Odile, la figlia della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo, giunta a sorpresa e questa volta assolutamente intenzionata a rimanere a Milano; il suo obiettivo, infatti, è quello di scoprire chi è davvero il suo padre naturale. La ragazza fa la conoscenza di tutti i membri della famiglia di Adelaide e arriva a confrontarsi con la madre sul delicato argomento legato alla sua paternità, ma lei svia e non le fornisce le informazioni desiderate. La Contessa, inoltre, invita Umberto a non avvicinarsi alla figlia.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 9: Elvira in lotta con i genitori

Proseguendo con le anticipazioni Il paradiso delle signore 9 per le prossime puntate di oggi e domani, Elvira è in crisi perché Salvo non è ancora stato accettato dalla sua famiglia; la ragazza cerca di parlare con sua madre, che a sua volta invita la figlia ad addolcirsi un po’ con suo papà, e intanto Salvo decide di fare un regalo ai genitori della fidanzata per cercare di entrare nelle loro grazie.

Nel frattempo, Concetta sta trascorrendo molto tempo con Botteri in vista della nuova collezione e Ciro è molto geloso di questo loro avvicinamento; intanto Marta cerca un nuovo stilista per la Galleria Milano Moda, mentre Alfredo e Irene dovranno sfilare controvoglia per presentare la nuova collezione del Paradiso. Guerra aperta, invece, tra Tancredi e Roberto; i due si scontrano e danno vita ad una battaglia tra Il Paradiso e la Galleria Milano Moda.

Il paradiso delle signore 9, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Il paradiso delle signore 9 va in onda su Rai 1 tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 16.00 circa; anche questa nona stagione della serie è come sempre disponibile in modalità streaming su Raiplay.