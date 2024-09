Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, 30 settembre-1 ottobre 2024: Armando sospetta di Enrico

Si apre una nuova settimana e, con essa, tornano in onda le puntate de Il paradiso delle signore 9; secondo le anticipazioni riportate sul sito di Raiplay e relative agli episodi in onda oggi e domani pomeriggio, lunedì 30 settembre e martedì 1 ottobre 2024, Tancredi consegnerà i disegni del padre di Matilde a Vittorio e ne dà conferma a Marta. Intanto Adelaide è compiaciuta dall’idea lanciata da Umberto per entrare nelle grazie di sua figlia Odile, mentre Salvo ha deciso di fare colpo sui genitori di Elvira invitando loro e la fidanzata ad una importante cena al Circolo.

Il giorno dopo la cena, il padre di Elvira accorre in caffetteria e, confidandosi con Armando, gli chiede informazioni in più su Salvatore. Nel frattempo Armando nutre sospetti sempre più crescenti sulla reale identità di Enrico, ancor più dopo che il Brancaccio ha ricevuto dal Carabiniere una busta riguardante sua figlia; Tancredi ritrova alcune lettere che Matilde gli aveva scritto in passato e, inoltre, riceve una telefonata da Vittorio…

Il paradiso delle signore 9, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate de Il paradiso delle signore 9, Salvatore organizza con il padre di Elvira un incontro per entrare nelle sue grazie, mentre Odile si dimostra intraprendente e rivolge ad Adelaide una proposta decisamente interessante; la ragazza vorrebbe contattare la pilota Maria Teresa De Filippis e organizzare un evento pubblico con lei.

Intanto emergono nuovi dettagli sul misterioso legame che unisce Botteri e la Furlan; tra i due non scorre buon sangue e si scontrano dopo essersi incontrati per caso, con annesse accuse reciproche.

Il paradiso delle signore 9, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Le puntate de Il paradiso delle signore 9 vanno in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 16.00 come sempre nei pomeriggi di Rai1; inoltre, è disponibile anche la piattaforma di Raiplay per seguire gli episodi in streaming.