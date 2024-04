Anticipazioni Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole 16 aprile 2024/ Cosa accade nella puntata di oggi

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 16 aprile 2024: Vittorio prende una decisione

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di oggi, 16 aprile 2024, rivelano che Vittorio ha preso una decisione definitiva. Dopo che Matilde ha scoperto il suo tradimento, Guarnieri è costretto a decidere se rimanere con la sua compagna o tornare insieme a Marta.

Presto il direttore del Paradiso decide di parlare proprio con Marta; come la prenderà Guarnieri? Nel frattempo, Matilde si sfoga con Flora rivelando di essere distrutta dal tradimento del suo compagno che mai si sarebbe immaginata potesse accadere. Tancredi continua ad approfittare della tensione tra la sua ex moglie e Vittorio, per passare più tempo possibile insieme a Matilde e poterla riconquistare. Alfredo litiga con Irene e decide di allenare Clara tutta l’estate per farle un dispetto. Come rivelano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore Maria, invece, è pronta a parlare con il padre del suo amore per Matteo ma…

Le anticipazioni di Un posto al Sole di oggi, 16 aprile, svelano che Nunzio è furioso; il giovane ha deciso che vuole scoprire a tutti i costi chi abbia fatto del male a Diana con il sostegno di Marta, convinta a voler vendicare l’amica. Lo chef inizia ad indagare su Flavio, l’imprenditore ha a che fare con la camorra, ma occorrono prove per dimostrare la sua tesi.

Nunzio è ancora più deciso quando i medici gli diranno che Diana non dà segni di miglioramento. Nel frattempo, Rosa prende una decisione molto importante che toccherà profondamente Damiano. La giovane farà rimanere il suo ex di stucco molto più di quanto potesse immaginare. Le anticipazioni di Un Posto al Sole svelano che, nel frattempo, Niko sembra riuscire ad andare avanti grazie all’intervento di Valeria che lo aiuta a dimenticare i suoi incontri passati.

