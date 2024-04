Anticipazioni Il Paradiso delle Signore/ Puntata 10 aprile 2024: Maria affronta i genitori per via di Vito

Il Paradiso delle signore torna con una nuova puntata, domani mercoledì 10 aprile 2024, in onda alle 16.00 su Rai 1. Le novità del nuovo appuntamento ci svelano che Maria, dopo aver parlato con Vito, dovrà affrontare anche i suoi genitori che non reagiscono bene alla notizia che la ragazza darà loro…

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore parlano di tensioni tra Flora e Umberto che cominciano a non tollerarsi più, chi per una ragione chi per un’altra. Intanto, Guarnieri continua a mantenere la stretta su Matteo, mentre Clara farà un sacrificio molto importante per salvare il suo allenatore: Cosa deciderà di fare la giovane?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 10 aprile 2024

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 10 aprile 2024, rivelano che Maria ha comunicato a Vito di non voler più stare con lui. La giovane ha scelto di seguire il suo cuore, e vivere la sua storia d’amore con Matteo. Ora, dovrà affrontare la sua famiglia e comunicare la sua decisione.

I genitori di Maria non prendono affatto bene la notizia. Nel frattempo, Flora è sempre più insofferente verso Umberto, non sopporta la sua gelosia nei confronti di Adelaide. Quest’ultimo, invece, tiene ancora la morsa su Matteo e lo controlla temendo possa scappare. Clara, invece, deciderà di sacrificarsi per salvare il suo allenatore dal ricatto Rota e, mentre Alfredo sta firmare, le cose cambiano del tutto.

Il Paradiso delle signore: cosa è successo nelle puntate precedenti

Nelle scorse puntate, Vittorio si rende conto di essere ancora innamorato di Marta e non riesce a smettere di pensarla. Tancredi approfitta del momento per cercare di riconquistare il cuore di Adelaide, e si propone di aiutarla con il suo progetto.

Maria, invece, chiede a Vito di incontrarsi per comunicargli che non intende stare insieme a lui: il suo cuore appartiene solo a Matteo! Nel frattempo, Alfredo viene ricattato da Alcide Rota che lo costringe a firmare il contratto.











