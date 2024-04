Anticipazioni Il Paradiso delle Signore/ Puntata 12 aprile: Vittorio è confuso dopo il bacio con Marta

Il Paradiso delle signore torna con una nuova puntata, domani venerdì 12 aprile 2024, in onda alle 16.00 su Rai 1. Il nuovo appuntamento si rivela ricco di colpi di scena: Marta e Vittorio si sono baciati, ma quest’ultimo deve ancora schiarirsi le idee su quanto accaduto.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore ci rivela che Tancredi riesce a scoprire cosa sta accadendo tra i due ex coniugi, ma quali saranno le sue vere intenzioni? Irene, invece, riceve una proposta di lavoro da Crespi che potrebbe rivelarsi ottima per lei. Marcello è sempre più vicino a chiudere l’affare Hofer che, in realtà, è una truffa ben orchestrata da Umberto: Matteo dirà la verità al fratello?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 12 aprile 2024

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 12 aprile 2024, svelando che Alfredo e Clara sono riusciti ad elaborare un piano vincente per salvare la carriera ciclistica della giovane che rischia la squalifica. Marta e Vittorio si sono arresi alla passione, ma dopo il bacio è tempo di riflessioni.

Vittorio è ancora molto confuso su quanto è avvenuto con la sua ex, inoltre, c’è Matilde alla quale pensare. Tancredi, nel frattempo, scopre di questo riavvicinamento tra loro; ne approfitterà per tornare insieme alla sua amata? Irene, riceve una proposta di lavoro piuttosto allettante da parte di Crespi. Marcello, invece, è in procinto di partire per la Germania per chiudere definitivamente l’affare Hofer. Matteo decide di dire la verità al fratello, poi cambia e sparisce senza lasciare traccia.

Il Paradiso delle signore: cosa è successo nelle puntate precedenti

Nelle scorse puntate, Matteo non vede l’ora di partire per Parigi insieme a Maria che gli ha confessato il suo amore ma teme di essere seguito dall’uomo di Umberto. Nel frattempo, Crespi decide di fare un favore ad Alfredo dopo il ricatto ricevuto da Rota.

L’uomo gli consegna un documento importante che potrebbe consentire a Clara di salvare la sua carriera sportiva, senza incappare in squalifiche e sanzioni. Marta e Vittorio sono ormai consapevoli che qualcosa tra loro c’è ancora; mentre Matilde è fuori da Milano i due ex si incontrano e si lasciano andare a un bacio appassionato.











