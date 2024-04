Anticipazioni Il Paradiso delle Signore/ Puntata 23 aprile 2024: Vittorio fa una proposta a Matilde

Il Paradiso delle Signore 8 torna con il consueto appuntamento su RaiUno, dopo la messa in onda della trasmissione La volta buona condotta da Caterina Balivo. Il finale di stagione si avvicina e tutti i pezzi del puzzle sembrano andare al proprio posto. Vittorio ha capito di amare Matilde la quale ha deciso di perdonare il suo tradimento. Come avrà preso Tancredi il loro riavvicinamento?

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la giornata di domani, martedì 23 aprile, ci svelano succose novità. Vittorio ha deciso di fare una proposta molto seria alla sua compagna, dopo aver fatto chiarezza nel suo cuore e capito di amare solo lei. Matteo ha deciso di partire a Parigi con Maria, ma avrà in serbo una sorpresa speciale per lei…

Il paradiso delle signore anticipazioni: Vittorio fa una proposta a Matilde

Le anticipazioni della puntata de Il paradiso delle signore 8 in onda domani 23 aprile 2024 ci svelano che Marcello comunica a Vittorio che non avrà più in gestione le quote di Adelaide del Paradiso. Quest’ultimo ha capito di amare Matilde e vuole fare una proposta molto importante alla sua compagna.

A soffrire del riavvicinamento tra la coppia è Tancredi che cerca di non mostrare come si sente davvero, fingendo di stare bene. Matteo e Maria, intanto, parlano con Ciro e gli svelano di voler partire insieme per Parigi; l’uomo non dà il suo benestare, spera ancora che la figlia torni con Vito che ritiene possa garantirle una vita migliore. Matteo ha in serbo una sorpresa molto speciale per la sua dolce metà; a prescindere dal parere di Ciro la coppia intende stare insieme e nessuno può impedirlo.

Il paradiso delle signore 8: dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il paradiso delle signore 8, Matteo viene rilasciato ed esce dal carcere: le accuse contro di lui sono state ritirate. Il giovane può finalmente riabbracciare la sua Maria, alla quale propone di partire finalmente insieme per Parigi.

Marcello rifiuta di amministrare il patrimonio di Adelaide per il Paradiso e rassegna le dimissioni; per l’imprenditore la cosa importante adesso è la serenità insieme a Matilde. Tancredi sta per rivelare i suoi sentimenti a Matilde, ma scopre che la sua ex e Vittorio sono tornati insieme. Elvira, invece, riceve un anello di fidanzamento da Tullio e reagisce in un modo molto particolare…

