Anticipazioni Kostas prossima puntata: Adriana in ansia per il marito Charitos

Continuano ad appassionare il pubblico di Rai1 le vicende del commissario Kostas Charitos e di tutti i protagonisti che gli gravitano accanto ma cosa succederà nella prossima puntata della serie? Dalle anticipazioni Kostas della puntata del 26 settembre 2024 si scopre che non mancheranno tensioni e schermaglie tra il commissario e la moglie Adriana mentre in commissariato il lavoro non mancherà mai. Proseguiranno le indagini sull’omicidio di Koustas che si intreccerà con nuovi casi di omicidio da risolvere. Vediamo dunque nel dettaglio cosa accadrà nella puntata di giovedì 26 settembre di Kostas.

Dopo essere stato colpito da un infarto a causa dello stress e delle tensioni accumulate sia in famiglia che sul lavoro, il commissario Charitos verrà dimesso dall’ospedale. La sua convalescenza, però, durerà poco perché sarà impaziente di ritornare in commissariato a lavorare. Per questo motivo tra Kostas e la moglie Adriana non mancheranno le tensioni, la donna vorrebbe che lui si riposasse. Nonostante le preoccupazioni di quest’ultima, Kostas ritornerà subito operativo ma il caso ancora irrisolto dell’omicidio dell’uomo d’affari Kostantinos Koustas si rivelerà man mano sempre più complicato.

Kostas, anticipazioni puntata 26 settembre 2024: Caterina flirta con Fanis

Le anticipazioni Kostas della prossima puntata svelano che anche nella vita privata della figlia del commissario, Caterina, ci saranno delle clamorose novità. Dopo aver chiuso la lunga relazione con il fidanzo Panos, la giovane laureanda in giurisprudenza inizierà a frequentare Panis, medico che ha salvato la vita a Kostas quando è stato colpito da un infarto. Inizieranno a frequentarsi e scoccherà la scintilla tra Caterina e Fanis.

E poi ancora le anticipazioni Kostas puntata del 26 settembre 2024 rivelano che un evento sconvolgente metterà a dura prova il rapporto tra Charitos ed il suo superiore Ghikas. Favieros, noto attivista ed oppositore politico durante gli anni della dittatura si suiciderà in diretta tv. Kostas e la sua squadra dovranno cercare di capire i motivi del gesto e cosa c’è sotto ma non sarà affatto facile.

Kostas, riassunto puntate precedenti: dove eravamo rimasti

In attesa della prossima puntata non resta che fare un passo indietro e riassumere cos’è successo nelle puntate precedenti. Kostas Charitos è un commissario di polizia che si destreggia tra i problemi al lavoro, soprattutto con il superiore Ghikas che non apprezza i suoi metodi ed i problemi familiari con la moglie Adriana, pessimista ed ansiosa e la figlia Caterina giovane donna in cerca della sua strada. Sullo sfondo c’è la Grecia dei primi anni 2000 mentre il commissario è intendo a risolvere intrigati casi di omicidio come quello di una giovane coppia di albanesi o della giornalista Ghianna Karaghiorghi. Si è scoperto che la giornalista stava indagando un traffico di minori. Inzialmente si è ipotizzato che questo fosse il movente ma in seguito è venuto fuori il doloroso passato della donna. Rimasta incinta ha scelto di tenere la bambina per poi affidarla alla sorella. Tuttavia il suo compagno dell’epoca e padre biologico della bimba l’ha scoperto e le ha chiesto di poter conoscere sua figlia. Davanti l’ennesimo rifiuto di Ghianna l’ha uccisa. La fiction di Rai1 va in onda ogni giovedì in prima serata su Rai1, a partire dalle 21.35 circa.