Anticipazioni La promessa 25 aprile 2024/ Manuel accoglie la richiesta di Jana e parla con Cruz

Anticipazioni La promessa: Manuel convince Cruz a lasciare in pace Jana

Nella giornata di giovedì 25 aprile 2024 va in onda una puntata extra de La promessa, su Canale 5, dalle 14.10 e fino alle 16.55. Stando alle anticipazioni de La promessa riportate da Comingsoon, Manuel convince Cruz a lasciare in pace Jana, vicina a Jimena durante la gravidanza. Intanto Pia teme che il marito possa averla avvelenata quando, in camera, trova della cicuta. Cruz rivela al marito com’è riuscita a cacciare Elisa e gli svela che la baronessa è coinvolta nell’omicidio del marito. Nel frattempo Jimena confida a Jana di sentirsi oppressa da Cruz, mentre Salvador è convinto che sia stato Lope a spingere Maria ad annullare il matrimonio.

Intanto Catalina è furiosa con Don Lorenzo per essere stata raggirata e chiede aiuto ad Alonso, il quale gli chiederà più tempo per pagare il debito. Lui però si fingerà dispiaciuto e non vedrà l’ora di ottenere parte della tenuta. Fernando e Margarita rivelano alla tenuta che Martina sarebbe dovuta essere a Parigi, mentre è alta la tensione tra Don Fernando e Don Alonso. Cruz cerca di calmare il marito e gli consiglia di non cacciare gli ospiti dalla tenuta, invitandoli a rimanere.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è successo nelle precedenti puntate de La promessa in onda su Canale 5? Catalina è furiosa per essere stata raggirata da Don Lorenzo e si rivolge ad Alonso, chiedendogli consiglio sulla clausola del prestito che Lorenzo le ha concesso. Il suo piano per mettere le mani su un quarto della tenuta è però ben attuato.

Intanto Jana ha chiesto a Manuel di rimanere al fianco di Jimena, per vegliarla durante la gravidanza, così il ragazzo decide di parlare con Cruz. La stessa Jana, tuttavia, è protagonista di una misteriosa scoperta: dopo essere tornata nella sua vecchia casa, la cameriera ha infatti scoperto che l’armadio che aveva lasciato aperto adesso è chiuso. La ragazza teme dunque che qualcuno possa essere entrato di nascosto.

