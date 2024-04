La Promessa/ Anticipazioni 24 aprile 2024: Jana trova qualcosa di inaspettato che la terrorizza

La nota soap andrà in onda anche domani, mercoledì 24 aprile, con una nuova puntata ricca di colpi di scena che il pubblico affezionato apprezza molto. La vita si complica non poco a Jana che deve fare i conti sia con l’ostilità da parte di Cruz sia con un nuovo terribile imprevisto. Cosa ci svelano le anticipazioni di La promessa?

Anticipazioni Endless Love, puntata 24 aprile 2024/ Asu tenta di sedurre Kemal ma...

Catalina ha intenzione di reagire all’inganno di Lorenzo per ottenere il controllo della tenuta, ma non può farcela da sola e chiederà il consiglio di Alonso per sbrogliare questa intricata matassa legale. Le anticipazioni di La promessa ci svelano che Manuel non è molto felice che Jana sia sempre in contatto con sua moglie Jimena, ma interviene lo stesso per accontentare la cameriera.

Anticipazioni Beautiful 24 aprile 2024/ Brooke e Taylor fanno pace e si chiariscono!

La promessa, anticipazioni del 24 aprile: Jana trova qualcosa di strano in casa…

Catalina è furiosa per il piano che Don Lorenzo ha attuato nel contratto, raggirandola senza che se ne accorgesse. La questione è molto più delicata di quanto potesse immaginare, basta un passo falso per cadere nella trama del nobile. La Marchesina si rivolge ad Alonso per chiedere un consiglio riguardo alla clausola del prestito che Lorenzo le ha concesso, fingendo di darle una mano.

Le anticipazioni de La promessa per la giornata di domani, rivelano che il prestito che Lorenzo ha concesso a Catalina contiene una postilla legale pericolosa: se la cifra non viene risarcita per intero quando richiesta, una parte della tenuta viene ceduta al nobile. Manuel, invece, decide di accontentare Jana che gli ha chiesto di parlare con Cruz per poter tornare a vegliare su Jimena. Il nobile non è molto felice che le due donne passino del tempo insieme considerando che Jimena si è dimostrata capace di tutto. Nel frattempo, Jana torna nella sua vecchia casa ma scopre qualcosa che la turba profondamente. La cameriera è sicura di aver lasciato il suo armadio aperto, ma adesso lo trova chiuso come se qualcuno fosse entrato di nascosto.

Un posto al sole/ Anticipazioni 23 aprile 2024: Damiano scopre la verità su Flavio Bianchi

La promessa, cosa è accaduto nelle scorse puntate

Nelle precedenti puntate, Maria capisce che non è il caso di sposare Salvador e decide di rimandare le nozze a quando il suo compagno si sarà rimesso completamente. La situazione è ancora troppo instabile per un passo così importante che dovrebbe essere vissuto solo con gioia.

Jana è finita nel mirino di Cruz che non la ritiene degna di curare Jimena, esasperata la cameriera decide di rivolgersi a Manuel che decide di far ragionare la Marchesa…











© RIPRODUZIONE RISERVATA