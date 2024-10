Anticipazioni La promessa, 11 ottobre 2024: Feliciano in gravi condizioni

Nuovo appuntamento domani sera, venerdì 11 ottobre 2024, con la soap opera spagnola La promessa in onda su Rete 4; entrando nel dettaglio delle anticipazioni della nuova puntata, riportate sul sito di Mediaset Infinity, alla fine Pelayo è riuscito a convincere Cruz a riassumere Maria, dopo essere stata cacciata in seguito al furto dell’orologio di Lorenzo pur essendo innocente. Catalina ringrazia Pelayo per il suo intervento e informa l’intera servitù della grande notizia; la Fernandez viene così riammessa nella tenuta per la gioia di tutti.

Nel frattempo, oltre a Curro, anche le condizioni di salute di Feliciano destano non poca preoccupazione; il ragazzo è stato operato dal dottor Sandoval ma il suo stato di salute sembra in peggioramento. A prendersi cura di lui e a rimanere al suo fianco c’è sempre Teresa che, preoccupata per le sue condizioni, implora Jana di chiedere aiuto ad Abel; il medico, tuttavia, è al momento impegnato con le cure di Curro.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de La promessa, c’è stata una vera e propria corsa contro il tempo per curare Curro: Abel ha infatti dovuto richiedere a tutti quanti di sottoporsi ad un prelievo di sangue e, alla fine, si è scoperto che quello compatibile con il ragazzo è il sangue di Jana. La cameriera è stata così sottoposta a trasfusione pur di salvare la sua vita; alla fine, viene stabilito che Curro verrà operato presso la tenuta e viene così allestita una sala operatoria nella sua stanza.

Le condizioni di salute di Curro destano comunque grande preoccupazione; se Cruz e Don Lorenzo tramano alle sue spalle e vorrebbero la sua morte, Martina è invece in apprensione per il ragazzo che ama e, nel tentativo di alleviare un po’ la sua sofferenza, decide di fargli una sorpresa portandogli in camera un grammofono.

La promessa, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Le puntate de La promessa vanno in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, nelle serate di Rete 4 a partire dalle ore 19.35 circa; il pubblico ha la possibilità di seguire la soap opera anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.