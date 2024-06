Anticipazioni La promessa, puntata 13 giugno 2024/ Pia chiede informazioni sul figlio, servitù in allarme!

Anticipazioni La promessa, puntata 13 giugno 2024: mistero sul figlio di Pia

Domani pomeriggio, giovedì 13 giugno 2024, tornano su Canale5 le avventure della soap opera La promessa; stando alle anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, permangono le tensioni tra Fernando e Alonso relative alla morte del fratello maggiore Pedro. Alonso ribadisce che si è trattato di un semplice incidente e che Pedro tentò di salvarlo dalla corrente del fiume, ma il fratello lo taccia invece di omicidio pur di ereditare il marchesato.

Intanto Antonio ha fatto visita alla tenuta per conoscere la futura sposa Martina; la coppia si è concessa una passeggiata all’aperto ma con loro c’è Curro che, su imposizione di Lorenzo e Cruz, dovrà ottenere interessanti informazioni e dettagli affinché i due possano evitare le nozze della coppia. Intanto è emergenza per la scomparsa improvvisa del figlio di Pia: la donna si è ripresa e ha richiesto informazioni sul bambino, insospettendosi per i comportamenti inusuali delle cameriere. Nel frattempo Feliciano ammette di conoscere il posto in cui si trova il bambino e Teresa corre ad informare Don Romulo; intanto Manuel litiga con Cruz per le critiche della madre rivolte ad Abel.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de La promessa ha tenuto banco la scomparsa improvvisa del figlio di Pia; Candela è disperata perché è stata lei a decidere di prendersene cura, in attesa che le condizioni di Pia si ristabilissero. La servitù è in affanno e le cameriere cercano di mantenere il segreto per quanto possibile per non destare sospetti nella tenuta.

Nel frattempo Jana continua la sua estenuante ricerca della verità su sua madre e rivolge a Ramona alcune domande a tal riguardo; la donna però si mostra restia a fare confessioni e non le darà nessuna informazione. Antonio, intanto, è arrivato alla tenuta e tutti si sono mobilitati per dargli il benvenuto e per preparare Martina all’incontro con il futuro marito.

