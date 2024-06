Anticipazioni La promessa, puntata 12 giugno 2024/ Jana vuole la verità su sua madre, ma Ramona…

Anticipazioni La promessa, puntata 12 giugno 2024: servitù nel panico per il figlio di Pia

Domani pomeriggio, mercoledì 12 giugno 2024, andrà in onda una nuova puntata de La promessa su Canale5; stando alle anticipazioni riportate da Coming Soon, Candela è preoccupata per la scomparsa del figlio di Pia. La cuoca, dopo le complicanze del parto di Pia e la nascita del bambino, ha deciso di prendersene cura passando del tempo con lui; tuttavia, dopo essersi addormentata con il piccolo in braccio ed essersi risvegliata, ha scoperto che il bambino è scomparso.

La servitù è preoccupata per le sorti del piccolo, che potrebbe essere stato rapito, e decide di mantenere riservato il mistero senza rivelare nulla ai marchesi; Don Romulo inviterà tutti i domestici alla calma e, nel frattempo, in molti si mobiliteranno alla ricerca del figlio di Pia.

Anticipazioni La promessa: Ramona infastidita dalle richieste di Jana

Intanto, proseguendo con le anticipazioni de La promessa per la puntata di mercoledì 12 giugno 2024, Ramona è sulla via della guarigione e sembra essersi ripresa, grazie anche all’aiuto di Abel. Jana, a quel punto, ne approfitta per chiederle informazioni di più sulla madre; tuttavia la donna, che rappresenta una figura misteriosa ma indissolubilmente legata al passato della cameriera, si dirà infastidita non solo per il fatto che Jana risieda ancora a La promessa, ma anche per queste curiosità sul suo passato, di fronte alle quali non le riserverà risposta alcuna.

Nel frattempo, la tenuta si prepara ad accogliere Antonio pronto a fare visita alla futura moglie Martina. Ad organizzare il benvenuto del giovane duca sarà Cruz che, tuttavia, delegherà a Margarita e Don Alonso il compito di accoglierlo; nel corso della visita, inoltre, viene imposto a Curro di stare accanto a Martina, che deve essere tenuta sotto stretta osservazione durante tutta la visita di Antonio dopo aver già combinato alcuni guai.











