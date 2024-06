Anticipazioni La promessa, puntata 14 giugno 2024/ Preoccupazione per il figlio di Pia, Candela è disperata

Anticipazioni La promessa, puntata 14 giugno 2024: continuano le ricerche del figlio di Pia

Oggi pomeriggio, venerdì 14 giugno 2024, va in onda su Canale5 una nuova puntata de La promessa; le anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni rivelano che le ricerche del figlio di Pia sono ininterrotte e proseguono anche presso il convento di Villalquino, mentre Petra inizia a rendersi conto che la servitù sta tramando qualcosa. Nel frattempo Candela è disperata per la scomparsa del figlio di Pia e si sente in colpa per la disattenzione commessa e che ha portato al presunto rapimento del piccolo.

Intanto Antonio ha fatto visita alla tenuta e ha incontrato Martina, ma l’intenzione di Cruz e Lorenzo è quella di evitare il matrimonio della giovane coppia e per questo motivo hanno incaricato Curro di fare da spia. Proseguono invece gli alti e bassi tra Manuel e Jimena, con la donna che continua ad avere sbalzi d’umore e richiede al suo uomo maggiori attenzioni, oltre a ribadirgli la volontà di lasciare la tenuta e traslocare a Madrid. Intanto Antonio desidera presentare Martina alla sua famiglia…

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nelle precedenti puntate di La promessa, andate in onda su Canale5 nei giorni scorsi, Jana ha avuto un confronto con Ramona in cui non solo non ha ottenuto da lei risposte sulla verità legata alla madre, ma ha anche spiegato perché non ha voluto lasciare la tenuta. Anche Curro, al pari della sorella, indaga sulla verità legata alle proprie radici e di cui ancora non si conoscono informazioni, disponibili soltanto tramite Ramona.

Jimena intanto desidera ottenere da Manuel maggiore affetto, ma è anche spinta da una decisione a tratti sorprendente per mettere un punto alle sue bugie; la donna decide infatti di fingere un aborto spontaneo.

