La promessa, anticipazioni puntata 13 giugno 2024/ Curro svela la sua vera identità e…

Anticipazioni La promessa torna a intrattenere nella puntata di giovedì 13 giugno: tra gli spoiler, la protagonista Jana…

La nuova puntata di La Promessa di oggi secondo le anticipazioni vedremo Jana decidersi a spiegare a Ramona il motivo legato alla sua scelta di non dire addio come anticipato, alla tenuta. Negli episodi nuovi previsti della Soap la cameriera presenzia dall’amica della mamma con Curro e rivela per l’occasione che il giovane sia in realtà Marcos. Il suo fratellino che ora fa parte della famiglia dei Lujàn.

Beautiful, anticipazioni puntata 13 giugno 2024/ Ridge é conteso tra Brooke e Taylor?

Ed é anche in virtù del grande segreto che aleggia tra le trame de La promessa che la giovane non può ancora evadere dalla realtà che la vede grande protagonista. Jimena, nel frattempo, avanza dal suo canto a Manuel la richiesta di mostrarle più affetto.

Jimena finge un aborto spontaneo, a La promessa?

Del figlio di Pia tanto atteso alla nascita non vi sarebbero ancora appurare delle notizie e, in più, Feliciano riesce a stupire Fernando con le sue attenzioni meticolose fino alla promozione al ruolo di balletto personale.

Endless love, anticipazioni puntata 13 giugno 2024/ Nihan e Kemal ancora amanti top secret e...

Don Alonso confida a Catalina di aver accusato un malore, poi, tra le altre anticipazioni inaspettate delle rinnovate trame di La promessa. Delle novità che si rivelano nelle anteprime del nuovo appuntamento TV e streaming sulle reti Mediaset particolarmente attesa, inoltre, può dirsi la verità legata alla scelta di Jimena di fingere un aborto spontaneo. Uno degli eventi choc che, in favore di una possibile impennata degli ascolti per la soap di origine spagnola, desta ora clamore in un acceso thread di discussione social tra i fan utenti attivi nel web.











© RIPRODUZIONE RISERVATA