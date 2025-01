Le vicende dei protagonisti de La Promessa continuano ad incuriosire sempre di più i tantissimi fan della soap opera spagnola, che va in onda tutti i giorni su Rete 4 alle 19.39. Sono sempre tante le novità e i colpi di scena che tengono incollati al televisore moltissimi fan, in termini di ascolti infatti i risultati sono sempre ottimi. In molti si chiedono cosa succederà nelle prossime puntate, disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity oltre che sul piccolo schermo.

Come al solito i fan de La Promessa resteranno stupiti di fronte alle novità, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito a ciò che succederà nell’episodio di domani, giovedì 16 gennaio 2025. Queste fanno sapere che Don Romulo presenterà ai suoi colleghi Santos.

La Promessa, anticipazioni 16 gennaio 2025: Santos a La Promessa mette le cose in chiaro con il padre

Nella puntata de La Promessa che verrà trasmessa domani su Rete 4 Santos con le giovani cameriere apparirà molto affidabile. Le anticipazioni fanno poi sapere che il suo atteggiamento sarà decisamente diverso nei confronti dei più anziani, con loro infatti sarà arrogante.

Stando alle anticipazioni de La Promessa Santos al padre rivelerà di essersi recato a La Promessa solo perché non ha avuto altre alternative. Ci terrà anche a precisare che non ha nessuna intenzione di recuperare il loro rapporto. Cos’altro succederà nella puntata che andrà in onda giovedì 16 gennaio 2025? Scatterà il bacio tra Catalina e Pelayo, lei ammetterà di essere ancora innamorata però gli chiederà un po’ di tempo per riflettere bene sulla loro relazione.