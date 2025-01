I tantissimi fan de La Promessa assisteranno a tante interessanti novità e colpi di scena nei prossimi episodi, ciò che succederà ai protagonisti li stupirà non poco. L’amata soap opera spagnola viene trasmessa su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e con le sue intriganti vicende riesce sempre a tenere incollate alla televisione moltissime persone. Oltre che sul piccolo schermo, però, le puntate sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 22 gennaio 2025/ Clara scopre la verità, lei e Alfredo si lasceranno

Cosa succederà nelle prossime puntate de La Promessa? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni relative all’episodio di domani, mercoledì 22 gennaio 2025. Queste rivelano che le parole di Blanca spingeranno Manuel a recarsi da Jana per chiederle di sposarlo. La sua proposta farà emozionare moltissimo la ragazza, lei accetterà subito e gli chiederà di ripetere la proposta perché vuole godere pienamente di questa notizia splendida. Intanto, grazie all’intervento di Jana e ad un medicinale suggerito dall’amico del dottor Guillén, le condizioni di salute di Diego inizieranno finalmente a migliorare.

Anticipazioni Beautiful, puntata 22 gennaio 2025/ Finn si sfoga con la madre Li, lei la pensa come Steffy

La Promessa, anticipazioni 22 gennaio 2025: Jana è preoccupata per Curro, Vera respinge Santos

Cos’altro succederà nella nota soap opera spagnola domani? Stando alle anticipazioni Maria si confronterà con Teresa in merito all’atteggiamento troppo opprimente di Santos nei confronti di Vera e le consiglierà di non abbassare mai la guardia. Manuel racconterà a Blanca di aver chiesto a Jana di sposarlo e troverà subito supporto in lei.

Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che nella puntata di mercoledì 22 gennaio 2025 Jana sarà molto preoccupata per la scelta del fratello, quella di arruolarsi. La ragazza chiederà a Maria di spronare Salvador a convincere Curro a cambiare idea. Intanto Simona apparirà molto preoccupata a causa dell’atteggiamento che Virtudes ha nei suoi confronti, potrà però contare sul sostegno di Candela. Santos invece continuerà a tormentare Vera, lei però lo respingerà.

Un posto al sole, anticipazioni 21 gennaio 2025/ Una terribile notizia sconvolge Roberto e Marina