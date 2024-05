Anticipazioni La Promessa, puntata 29 maggio 2024/ Jimena farà una proposta importante a Manuel

La promessa anticipazioni: Jimena Chiede A Manuel di trasferirsi

Le anticipazioni di La promessa sono pronte a regalare nuove emozioni anche per la puntata di domani, 29 maggio, alle 16.40. Jimena è stanca delle continue intromissioni di Cruz e chiede a Manuel di lasciare la tenuta e trasferirsi a Madrid per sempre. Il nobile comincia a riflettere sulla proposta della moglie che potrebbe liberarlo dal condizionamento dei suoi genitori.

Cruz, invece, continua a cercare di impedire le nozze tra Martina e Antonio per scombinare i piani di Margarita e Fernando che vogliono vendicarsi di lei e del marito Alonso. Le anticipazioni di La promessa svelano che Pia e Don Romolo scoprono che la Marchesa ha dato un lavoro a Feliciano senza prima consultarli e questo li fa infuriare. Il nuovo cameriere non viene ben visto dalla servitù che lo tratta come un’estraneo e non gli rivolge neanche la parola. Abel informa Salvador e Maria che la specialista che lo può guarire è appena arrivata alla Promessa e presto potrà guarirlo del tutto.

Riepilogo delle precedenti puntate de La Promessa: cosa è successo

Nelle precedenti puntate, Salvador sta ancora male, la cecità dovuta alle ferite da guerra non fa che peggiorare e Maria non si sente di lasciarlo solo ad affrontare tutto questo. La giovane, dunque, chiederà l’assistenza di Abel per aiutarla a guarire l’ex soldato, nonostante il medico e Jana siano sempre a bisticciare.

Il medico darà un buon riscontro alla cameriera ovvero che la cecità di Salvador può essere curata ma da un esperto e specialista che sappia di preciso come trattare il problema del giovane. Petra, invece, incalzata dal fratello Feliciano, chiederà a Cruz di potergli dare un lavoro e un rifugio alla tenuta e quest’ultima accetterà di dare una mano alla donna mostrando generosità.

