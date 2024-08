Anticipazioni La promessa, 3 agosto 2024: Catalina ricompensa Simona e Lope

Si rinnova il consueto appuntamento pomeridiano con la soap opera La promessa, in onda su Canale 5, anche nella giornata di domani, sabato 3 agosto 2024; secondo quanto rivelano le anticipazioni della nuova puntata, riportate sul sito di Mediaset Infinity, Simona e Lope vengono remunerati per il loro contributo nella produzione delle marmellate e Catalina consegna loro la giusta paga; ad anticipargliela è stato però Pelayo, che ha preferito saldare immediatamente il debito ed anticipare così di tasca propria il denaro spettante ai due collaboratori.

Nel frattempo Jimena è sempre più in crisi, soprattutto per il comportamento di Manuel; la ragazza si è adirata perché, in seguito al ballo in maschera che è stato organizzato alla tenuta, il suo uomo è scomparso nel nulla e non ha nemmeno fatto rientro nella loro stanza. Inoltre Jimena ha notato che Manuel ha ballato mascherato per tutta la serata con una sconosciuta, che alla fine si tratta di Jana, e teme dunque che il marito sia fuggito via proprio con la misteriosa ragazza.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, nelle precedenti puntate de La promessa, Alonso è rimasto soddisfatto del buon operato della servitù durante la festa in maschera; il marchese ha infatti lodato Mauro, che ha di fatto sostituito Romulo che vedrebbe in lui il potenziale nuovo maggiordomo della tenuta quando lui si ritirerà, ma ha anche elogiato lo stesso Romulo ringraziandolo per i suoi lunghi anni di servizio al fianco dei de Lujan.

Intanto Jimena continua a sentirsi poco considerata agli occhi dei marchesi, inoltre deve fare i conti con la fuga di Manuel e con i suoi atteggiamenti spesso considerati freddi e scostanti; a difenderla però ci pensa la madre Mercedes che, appresa la crisi della figlia e i comportamenti irrispettosi nei suoi confronti, è giunta alla tenuta per un duro confronto con Cruz. La marchesa ha però cercato di salvare per quanto possibile le apparenze, fingendo di non saperne nulla.

