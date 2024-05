Anticipazioni La Promessa, puntata 31 maggio 2024/ Martina comincia a cedere alla volontà dei genitori

La Promessa anticipazioni: Martina Comincia A Cedere Ai Genitori

Le anticipazioni de La Promessa, sulle prossime vicende della tenuta, torneranno anche domani, 31 maggio. Nel consueto appuntamento pomeridiano alle 15:00, il pubblico di Canale 5 scoprirà che ci sarà una nuova discussione tra Abel e Jana. Il medico chiederà alla cameriera spiegazioni sul farmaco che ha dato a Simona e l’atteggiamento metterà a dura prova i suoi nervi. Così, chiederà aiuto a Curro.

Anticipazioni Endless Love, puntata 31 maggio 2024/ Taner vuole uccidere Nihan e vendicarsi di Emir

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Feliciano riceve l’incarico di domestico, ma commette una svista importante in presenza di Cruz che lo metterà nei guai, mentre la nipote della Marchesa comincia ad averne abbastanza della continua lotta contro i genitori. Ora sembra più che disposta a fare ciò che vuole Antonio e sposare, dunque, il figlio del duca. Feliciano scopre i motivi per cui l’intera servitù lo tratta male e fa infuriare la sorella Petra. Cruz avvisa Alonso che Jimena e Manuel hanno deciso di partire per Madrid; lui si infuria e chiede di parlare con il figlio.

Anticipazioni Beautiful, puntata 31 maggio 2024/ Steffy vuole impedire a Thomas di tornare in azienda

Riepilogo delle precedenti puntate de La Promessa: cosa è successo

Nelle precedenti puntate, Jimena chiede a Manuel di lasciare la tenuta e trasferirsi a Madrid per sempre per sfuggire dall’oppressione di Cruz. Il nobile si convince che la proposta della moglie è la cosa migliore per il suo bene e quello della famiglia.

Cruz, invece, incoraggia Martina a ribellarsi ali genitori per non accettare di sposare Antonio, scombinando il piano dei cognati che vogliono vendicarsi di lei e del marito Alonso. Pia e Don Romolo vengono a sapere che Feliciano ha ottenuto un nuovo lavoro grazie alla Marchesa che non li ha prima interpellati. Il nuovo cameriere comincia ad avere problemi con la servitù che lo tratta come un’estraneo e non gli rivolge neanche la parola. Lo specialista che può guarire Salvador giunte alla tenuta e questo regala nuove speranze all’ex soldato.

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 29 maggio 2024/ Raffaele si dimette dopo la lite con Roberto?

© RIPRODUZIONE RISERVATA