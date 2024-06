Anticipazioni La Promessa, puntate 3 – 4 giugno 2024/ Cruz difende Martina dalla volontà dei suoi genitori

Anticipazioni La Promessa, puntate 3 – 4 giugno: la proposta di Curro a Martina

Oggi e domani pomeriggio, lunedì 3 e martedì 4 giugno 2024, vanno in onda due nuove puntate della soap La Promessa come di consueto nei pomeriggi di Canale5. Secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Cruz e Lorenzo continuano a prendere le difese di Martina di fronte alla volontà dei suoi genitori di portarla via con sé, ma Margarita esorta la coppia a non intromettersi nei propri affari. I marchesi temono infatti che Martina, ormai promessa sposa ad Antonio, possa essere allontanata da loro e da tutta la famiglia della tenuta.

Jana, nel frattempo, può contare sull’aiuto di Abel per prendersi cura delle condizioni di salute di Ramona, ancora gravemente malata ma sottoposta ora a tutte le cure necessarie per riprendersi il prima possibile. Intanto Petra scopre che nella stanza di Simona e Candela c’è nascosto un uomo, per questo segnala il fatto a Cruz, che si dice pronta ad indagare su cosa stanno nascondendo le due cuoche. Intanto Curro, pur di salvare Martina dal matrimonio combinato con Antonio, le chiede di sposarlo invitando la ragazza a ribellarsi alla volontà dei suoi genitori.

La Promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de La Promessa in onda come sempre su Canale5, Martina è in lotta con i genitori mentre Feliciano, ricevuto l’incarico di domestico, scopre perché la servitù lo sta trattando male e fa infuriare la sorella Petra. Intanto Jimena e Manuel sembrano ormai aver deciso di lasciare la tenuta e trasferirsi per sempre a Madrid; la donna è infatti insofferente all’oppressione di Cruz, e anche il nobile si convince che lasciare tutto sia la cosa migliore per il bene della coppia e della loro famiglia.

Nel frattempo Cruz continua ad incoraggiare Martina a ribellarsi ai suoi genitori a e non accettare di sposare Antonio, mentre per Salvador si aprono nuove speranze di cura quando alla tenuta giunge uno specialista che potrebbe farlo guarire.











