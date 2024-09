La rosa della vendetta, anticipazioni puntata di oggi 29 settembre 2024: Gulcemal e Deva diventano soci

Cosa succederà nella puntata di oggi, domenica 29 settembre 2024, de La rosa della vendetta? Dalle anticipazioni sulla dizi turca con protagonisti Gulcemal e Deva si scopre che i due saranno sempre più in sintonia e innamorati. Le anticipazioni su La rosa della vendetta, svelano infatti che Gulcemal sarà disposto a cambiare vita per amore di Devo e come prova le mostrerà un baule pieno di armi che non avrà più intenzione di usare. La loro felicità verrà poi rinnovata con la firma del contratto della creazione del loro marchio di cui saranno soci.

Insomma, tutto sembra procedere per il verso giusto per i due innamorati e invece non mancheranno gli ostacoli. Zafer farà rapire Deva dai suoi uomini per minacciarla: sa che lei in passato è stata fidanzata di Mert e se non farà tornare il figlio Armagan a casa rivelerà a tutti il suo passato. Sconvolta e in piena crisi, quando Deva tornerà a casa dovrà confrontarsi anche il padre Ibrahim il quale non sarà per nulla contento che la figlia ha deciso di mettersi in affari con Gulcemal. La svolta improvvisa che metterà in luce ancora di più la cattiveria di Zafer, poi, si avrà durante la festa quando la donna darà apertamente dell’assassino a Gulcemal e minaccerà Deva.

Anticipazioni La rosa della vendetta di questa sera (29 settembre 2024): la fuga di Deva e Armagan

Le anticipazioni La rosa della vendetta della puntata di oggi, 29 settembre 2024, poi, rivelano che ci sarà un violento litigio tra Deva e Ibrahim. Dopo il caos avvenuto alla festa, Ibrahim sarà sempre più contrariato della vicinanza tra Deva e Gulcemal e del fatto che i due addirittura hanno deciso di diventare soci. E tra padre e figlia ci sarà un’accesa discussione che presto degenererà in una furiosa lite in cui l’uomo dirà alla figlia che la sua casa non è un orfanotrofio. Umiliata e delusa da colui che da sempre ha reputato il suo unico e vero padre Deva deciderà do fuggire insieme ad Armagan e far perdere le tracce di se. Dopo ore di assenza tutti inizieranno a temere per le sorti di Deva ed Armagan soprattutto Gulcemal che sarà in preda dei sensi di colpa.

Spazio avranno, infine, al centro delle trame anche Gulendam, Mert e Vefa. Quest’ultimo è stato incaricato da Gulcemal di scavare nel passato a causa dei comportamenti ambigui e controversi. Indagano su di lui Vefa ha scoperto che Mert e Deva in passato sono stati fidanzati tuttavia ha deciso di non rivelare a nessuno la verità per salvaguardare Gulendam di cui è da sempre innamorato. Adesso, dalle anticipazioni su La rosa delle vendetta si scopre che Vefa affronterà a muso duro il rivale e tra i due ci sarà uno scontro. La discussione, inoltre, verrà ascoltata dalla sorella di Gulcemal che scoprirà tutta la verità e non reagirà per nulla bene.

La rosa della vendetta, quando va in onda e come vederlo in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni non resta che ricordare che le nuove puntate de La rosa della vendetta (che vede tra gli attori protagonisti Murat Unalmis e Melis Sezen nei panni rispettivamente di Gulcema e Deva) vanno in onda ogni domenica in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.25 circa ma è possibile seguirle in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre dopo la messa in onda sono disponibili sul catalogo. La scorsa settimana la fiction di Canale5 ha avuto una durata maggiore oggi invece andrà in onda subito dopo Paperissima Sprint e fino alle 23.00 circa poi lasciare la linea a Pressing.