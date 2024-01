Anticipazioni La Storia, fiction Rai 1/ Seconda puntata 15 gennaio 2024: Useppe conosce Carulina e si innamor

Anticipazioni La Storia, 2^ puntata in onda il 15 gennaio 2024: Ida e Useppe costretti a scappare

Dalle anticipazioni sulla 2^ puntata de La Storia si scopre che le drammatiche vicende di Ida Ramundo (Jasmine Trinca) continuano anche la prossima settimane. Gli spoiler sulle trame svelano che Ida e Useppe (Christian Liberti) assisteranno impotenti alla distruzione della loro casa a San Lorenzo e saranno costretti a scappare a Pietralata. Nell a nuova citta faranno conoscenza con un giovane e particolare marmista, Giuseppe Cucchiarelli– che ha il volto di Elio Germano– soprannominato Eppemondo. Insieme a lui conosceranno anche la sua numerosa famiglia definita I Mille proprio perché particolarmente consistente.

La Storia, Fiction/ Diretta 8 gennaio 2024 e anticipazioni: Ida e Useppe colpiti dai bombardamenti

Le anticipazioni della puntata del 15 gennaio de La Storia svelano poi che sullo sfondo della vicende della famiglia Raimundo ci sarà sempre la 2^ guerra mondiale con i suoi orrori ed i suoi drammi in cui però non mancheranno anche personaggi eroici come l’oste Remo, che ha il volto di Valerio Mastandrea, pronto ad accogliere sempre gli abitanti del quartiere quando suona l’allarme dei bombardamenti.

Matilde Gioli spiazza: "Ho avuto un flirt con un collega"/ Su Doc 3: "Vi svelo il ritorno Gianmarco Saurino"

La Storia, anticipazioni puntata del 15 gennaio 2024: Useppe conosce Carulina

Dagli spoiler sulla trama della 2^ puntata de La Storia si scopre poi cosa succederà nella secondo episodio di puntata. Gli anni passano e nel frattempo si è nel 1943. Il figlio maggiore di Ida Ramundo (Jasmine Trinca), Nino (Francesco Zenga) dopo essere stato esaltato dagli ideali fascisti tanto da arruolarsi volontario per il fronte, deciderà di cambiare totalmente rotta e abbraccerà la lotta partigiana. Il giovane cercherà di coinvolgere anche Cucchiarelli ad unirsi alla Resistenza.

Nel frattempo nella puntata del 15 gennaio 2024 de La Storia Nino porterà il fratello Useppe, più grande e che ha il volto di Mattia Basciani di visitare una base partigiana. Il giovane lì incontrerà Carulina, chiamata Carulì e poi Ulì da Useppe. La giovane interpretata da Flora Gigliosetto ha quindici anni ed è madre di due gemelline, ma sostiene di non avere idea di chi sia il padre. È una ragazza piena di vita, appartenente alla numerosa famiglia de I Mille affettuosa e allegra nonostante il cupo perioco. Grazie alle sue qualità conquisterà il cuore di Giuseppe.

9-1-1, Lone Star 3, anticipazioni puntata 7 gennaio 2024/ Una tempesta di neve colpisce Austin...

Anticipazioni La Storia 2^ puntata: situazione sempre più tesa a Pietralata

Le anticipazioni sulla 2^ puntata de La Storia in onda lunedì 15 gennaio 2024 svelano infine che la vita di Ida, dei suoi figli e di tutti i personaggi sarà sempre più tesa e difficile. Dopo i bombardamenti del quartiere di San Lorenzo la famiglia protagonista si è trasferita a Pietralata ma la vita sarà tutt’altro che facile perché i tedeschi considerano gli italiani dei traditori e sono feroci con loro.

La fiction di Rai 1 nata dal romanzo di Elsa Morante La Storia andrà in onda ogni lunedì in prima serata, a partire dalle 21.25, sulla rete ammiraglia della tv di Stato. Consta di otto episodi suddivisi in quattro puntate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA