L’Amica Geniale 4 location: dove è stata girata la quarta stagione della serie

Siamo arrivati alla quarta stagione della serie de L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta. Si tratta dell’ultimo capitolo della fiction sulle protagoniste Lila e Lenù che da adulte sono interpretate da Alba Rohrwacher e Irene Maiorino. Nella quarta stagione entrambe si trovano ad affrontare periodi diversi della loro vita, ma che ancora una volta si ritroveranno insieme a riaffermare il loro legame immutabile. Molti degli spettatori si chiedono quale sia la location de L’Amica Geniale, che ci ha sempre allietati con immagini entusiasmanti.

La quarta stagione de L’Amica Geniale 4 è ambientata principalmente a Napoli, ma non solo, molte delle riprese sono state fatte a Torino e in quel di Firenze. Una tra le location principali è la casa di Lenù, che si trasferisce nella capitale partenopea insieme a Nino Sarratore. La loro casa si trova in via Tasso, ma la produzione ha vissuto non poche difficoltà durante la registrazione delle scene a causa della via troppo stretta. Per ovviare al problema, alcuni frame sono stati realizzati al civico 140, nella famosa via Petrarca. Chiaramente, tra le riprese più belle de L’Amica Geniale, anche i luoghi più famosi della città come piazza Mercato, Piazza Plebiscito e alcuni tratti del lungomare.

L’Amica Geniale 4, location a Firenze e Torino: dove è stata girata la serie

Oltre a Napoli, L’Amica Geniale 4 è stata girata anche a Firenze, una delle città più belle d’Italia. Sarà proprio qui che Lenù si sposterà per frequentare l’università e inseguire il suo sogno da scrittrice. Anche in questo caso, il set è stato modificato per essere affine all’atmosfera anni ’70 e ’80 che si respirava tra le vie fiorentine, con le comparse vestite a tema e i negozi con le insegne tipiche del tempo. I luoghi di Firenze dove sono state girate la maggior parte delle scene sono Piazza Santa Croce e la meravigliosa Piazza della Signoria.

La quarta serie L’Amica Geniale 4 è stata girata anche a Torino, e tra le location più belle ci sono i tipici salotti borghesi e Corso Vittorio Emanuele. Proprio in questi luoghi Elena Greco nella serie è cresciuta sognando di scrivere per tutta la vita. Tra le riprese appare il civico 78, casa della ragazza. Non solo, compaiono anche la famosa zona di Santa Rita e Via Sabaudia fino a Via Po.