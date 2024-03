Anticipazioni Le indagini di Lolita Lobosco 3/ 3^ puntata 11 marzo 2024: una persona cara rischia la vita

Le indagini di Lolita Lobosco 3: anticipazioni 3^ puntata del 18 marzo 2024

Proseguono le vicende della vice questore pugliese che ha il volto di Luisa Ranieri e dalle anticipazioni sulla 3^ puntata (18 marzo 2024) de Le indagini di Lolita Lobosco 3, si scopre che non mancheranno dei clamorosi colpi di scena. L’episodio in onda lunedì prossimo di Lolita Lobosco ha per titolo Terrarossa. La vice questore dovrà fare i conti con il collega e amico di vecchia data Antonio Forte (Giovanni Ludeno) che si è trasferito a casa sua.

I due non faranno altro che litigare ma a sconvolgere la vita di Lolita Lobosco (Luisa Ranieri) sarà un altro evento che la metterà in forte difficoltà: una persona a lei molto cara rischia la vita. Questo malessere avrà delle ripercussioni anche sulla sua vita sentimentale perché Lolita deciderà di allontanarsi da Leon (Daniele Pecci). Tra i due è stato subito colpo di fulmine e nella puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3 che sta andando in onda è scattato un bacio ma nella prossima la vice questore farà un passo indietro.

Anticipazioni Lolita Lobosco 3, puntata del 18 marzo 2024: un misterioso suicidio

Dalle anticipazioni della 3^ puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3 in onda il 18 marzo 2024 si apprende anche che la vice questore sarà alle prese con una strano suicidio. Un’imprenditrice verrà trovata morta e la tesi del suicidio non convincerà del tutto Lolita. Quest’ultima, infatti, sospetterà che si tratti di un omicidio ed ipotizza anche il movente, qualcuno ha voluto mettere a tacere per sempre un donna forte e indipendente inscenando un finto suicidio. E poi infine le anticipazioni su Lolita Lobosco 3, puntata del 18 marzo 2024, rivelano che Trifone, intanto, cercherà di avere un chiarimento con Nunzia per ottenere il suo perdono.

Angelo tornerà nella vita di Lolita. Ed infine Lello deciderà di staccare per qualche giorno dal lavoro per occuparsi dei gemelli che stanno per arrivare a casa. L’appuntamento con il nuovo episodio de Le indagini di Lolita Lobosco è per lunedì prossimo in prima serata su Rai1. Nella serie di successo ispirata ai romanzi di Gabriella Genisi accanto alla protagonista Luisa Ranieri figurano Lunetta Savino, Bianca Nappi e Daniele Pecci. È possibile seguire la fiction anche sulla piattaforma streaming RaiPlay.











