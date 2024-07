L’Ispettore Coliandro 8: cos’è accaduto nel precedente episodio

Nella prima serata di oggi, mercoledì 24 luglio 2024, su Rai 2 viene proposto un nuovo appuntamento con la serie televisiva italiana L’ispettore Coliandro 8, diretta da Milena Cocozza in collaborazione con i Manetti Bros e con Giampaolo Morelli nel ruolo del protagonista. Si tratta della replica del quarto ed ultimo episodio dell’ottava stagione della fiction, in seguito al quale non sono più stati realizzati nuovi episodi né stagioni e che dunque rappresenta il gran finale per l’ispettore Coliandro e le sue avventure.

Nel precedente episodio, intitolato Il tesoro nascosto, l’ispettore Coliandro si è occupato del caso di omicidio di un gallerista che viene trovato morto per strada. Le dinamiche lasciano pensare ad un possibile suicidio forse per questioni di natura economica, ma la sorella Francesca, che è una critica dell’arte oltre che curatrice di una importante galleria d’arte newyorkese, è convinta che sia stato ucciso. In ragione di queste sue convinzioni si rivolge costantemente agli organi di polizia affinché vengano portate avanti le indagini, per riuscire a far emergere la verità nel più breve lasso temporale.

L’ispettore si lascia anche conquistare dalla bellezza e dai modi sensuali della donna, a cui proprio non riesce a dire di no; infatti, fa partire delle indagini non autorizzate che potrebbero costare caro a livello disciplinare. In realtà si tratta di una vista vincente, in quanto effettivamente il gallerista è stato ucciso da un uomo che aveva importanti interessi economici in ballo, poiché voleva mettere le mani su un celebre dipinto da molti ritenuto definitivamente scomparso.

Anticipazioni L’Ispettore Coliandro 8: stasera l’ultima puntata in replica su Rai 2

Ma cosa succederà nella nuova puntata in programma questa sera su Rai2? Stando alle anticipazioni de L’Ispettore Coliandro 8, il quarto e ultimo episodio della stagione in replica è intitolato Kabir Bedi. L’ispettore viene sollecitato dal suo amico Amid, che ha dei timori circa le compagnie frequentate dalla nipote Jamila: in particolare, teme che possa cacciarsi in un terribile guaio per cui vorrebbe prevenire con l’aiuto di Coliandro. Infatti la ragazza, di origini pakistane dopo essere arrivata in Italia e in particolar modo a Bologna, sembra stia frequentando un pericoloso gruppo di integralisti islamici; l’ispettore allora inizia ad investigare in una vicenda che potrebbe avere dei riscontri insperati.

Nonostante le apparenze lascino effettivamente pensare alla presenza di una cellula criminale, in realtà c’è una questione molto più delicata e tranquillizzante; Coliandro, infatti, riuscirà a scoprire che la giovane ragazza in realtà è una spia dei servizi segreti transalpini. È stata inviata in Italia sotto mentite spoglie con l’obiettivo principale di riuscire ad individuare un’organizzazione criminale che gestisce un traffico di droga a livello internazionale; l’ispettore, dopo aver capito che si tratta in realtà di una collega, decide di unire le forze con lei per centrare l’obiettivo.

Proseguendo con le anticipazioni de L’Ispettore Coliandro 8, le indagini saranno estremamente complesse e soprattutto pericolose; i due si ritroveranno a dover fare i conti con un agente che si occupa di antiterrorismo e che, in realtà, sta portando avanti un pericoloso doppio gioco per trarne dei profitti a livello personale. L’ispettore dovrà anche tenere a freno il suo savoir-faire e la sua indole conquistatrice, in quanto Jamila è una donna affascinante e che ha catturato la sua attenzione.