L’Ispettore Coliandro 8, problemi sul set per Giampaolo Morelli/ “Troppa azione, inizio a fare fatica fisica”

L’Ispettore Coliandro 8, Giampaolo Morelli svela un retroscena: “Troppa azione, inizio a fare fatica”

L’Ispettore Coliandro va in onda dal 2006 eppure non ci si stanca mai delle vicende dell’ispettore di polizia più imbranato e pasticcione della televisione italiana. Nato dai romanzi di Carlo Lucarelli e portato in scena dai Manetti Bross, a dargli un volto è l’attore Giampaolo Morelli che, nel 2021, all’epoca del lancio dell’ottava stagione ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha rivelato che sul set de L’Ispettore Coliandro ci sono stati problemi e piccoli incidenti. Non vengono usate controfigure ed essendo una fiction poliziesca e piena d’azione sono accaduti imprevisti e incidenti.

Nel dettaglio, Giampaolo Morelli al magazine ha rivelato: “Nelle nuove puntate c’è una forte componente di azione, che per me è sempre rapportata a una certa fatica fisica. All’inizio della serie avevo 28 anni, ora ne ho 43. Mentre Coliandro diventa sempre più rocambolesco, io sto pure invecchiando. La fatica aumenta, ma aumentano pure gli anni!” Il Corriere.it, invece, riporta che proprio per il tipo di regia ‘spericolato’ adottato: “Non sono mancati incidenti sul set, con il protagonista Morelli che in un’occasione si è lussato una spalla lussata e si è rotto un dito; o l’attrice Cecilia Dazzi che per via di uno sparo a salve troppo ravvicinato ha rischiato la vista e l’udito.”

Giampaolo Morelli sul suo L’Ispettore Coliandro 8 confessa: “È sempre attuale”

Nonostante siano passati anni, Giampaolo Morelli non ha nessuna intenzione di smettere di indossare i panni de L’Ispettore Coliandro, sempre durante l’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha confessato: “Basta, no. Ti può capitare, nella fatica del momento, di dire: “Non ce la faccio più”. Ma dopo un giorno dalla fine delle riprese, parlo per me, per i Manetti (i registi della serie, ndr), per Lucarelli, ti risale una voglia incredibile di Coliandro. Nonostante siano passati tanti anni, io lo sento ancora attuale, ha ancora tanto da raccontare.”

E poi ha aggiunto: “Coliandro si trova sempre “a filo” con il pericolo e con l’attrazione fisica. Questo mix di cose fa scoccare la scintilla con le donne, la passione si infiamma e poi purtroppo la fiamma si spegne e quando torna la normalità le donne si chiedono: “Cosa sto facendo con questo qui?”». Non frattempo questa sera su Rai2 andrà in onda in replica la penultima puntata de L’Ispettore Coliandro 8











