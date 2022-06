Anticipazioni L’ora inchiostro contro piombo, quarta puntata/ Antonio in crisi

L’ora – Inchiostro contro Piombo, anticipazioni della quarta puntata: lo scoop del protagonista sul boss

L’ora – inchiostro contro piombo torna la settimana prossima, mercoledì 29 giugno, con la quarta puntata. Le anticipazioni della serie tv, in onda su Canale 5, rivelano un episodio particolarmente tosto e crudo. Non si profila un momento facile per i protagonisti della fiction, Claudio Santamaria, Silvia D’Amico e Maurizio Lombardi, che dovranno fare i conti con scelte molto difficili. In particolare modo Antonio Nicastro, interpretato dal buon Santamaria, vive un momento di indecisione e difficoltà.

Le sue investigazioni hanno portato ad uno scoop senza precedenti. Dopo aver approfondito la situazione di Corleone e trovato dei collegamenti con la politica, Antonio propone al suo direttore un articolo di 9 pagine con denunce pesanti.

L’ora – Inchiostro contro Piombo, anticipazioni della quarta puntata: il coraggio di Antonio

In questo articolo, il personaggio interpretato da Santamaria, accusa il boss di Corleone che, secondo quando emergerebbe nelle investigazioni giornalistiche, appare come un’entità “anonima”. Tutto questo grazie ad una serie di importanti depistaggi, che hanno contribuito a mantenere la sua fedina penale pulita. Le investigazioni proseguono e portano Antonio Nicastro ad un bivio importante. L’articolo che ha scritto è rovente, ma le conseguenze a cui potrebbe andare incontro sono pericolosissime. Tuttavia l’uomo prende una scelta e si assume ogni rischio, pubblicando il pezzo anche senza il consenso del direttore.

