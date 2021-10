Anticipazioni Luce dei tuoi occhi 2/ Ci sarà? Anna Valle non si sbilancia sulla seconda stagione

Anticipazioni Luce dei tuoi occhi 2, ci sarà?

Questa sera mercoledì 27 ottobre, si conclude la fiction “Luce dei tuoi occhi”, con Anna Valle e Giuseppe Zeno, che ha registrato ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti, con una media superiore ai 3 milioni di spettatori. A poche ore dal gran finale della prima stagione, i fan si chiedono se ci sarà una seconda serie della fiction. Nell’ultima puntata Emma Conti ritroverà la figlia Alice? Le anticipazioni (non ancora complete) pare lascino aperta qualche possibilità su una seconda stagione.

Roberto, fratello di Emma, ha venduto Alice quando era appena nata, per saldare i propri debiti. L’uomo, però, ha perso le tracce della bambina, che potrebbe essere già morta. Ma sarà davvero così? I telespettatori lo scopriranno solo guardando la puntata in onda questa sera.

Luce dei tuoi occhi 2: ecco le parole di Anna Valle sulla seconda stagione delle fiction

Stasera, mercoledì 27 settembre, i telespettatori scopriranno il finale di “Luce dei tuoi occhi“: ma ci sarà “Luce dei tuoi occhi 2″? In una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Anna Valle ha dichiarato di essere felice del successo delle fiction: “Ci ho creduto da subito perché la sceneggiatura era bella, stimo molto il regista Fabrizio Costa, il mondo della danza contemporanea è affascinante, le sei ragazze che interpretano le ballerine cui insegno sono bravissime”.

Tuttavia, in merito a una seconda stagione di “Luce dei tuoi occhi”, l’attrice non si è sbilanciata molto dicendo solo di non aver in cantiere nuovi progetti con Mediaset: “Per ora no, ma non lo escludo. Aspettiamo intanto di vedere i risultati complessi della fiction”. Prossimamente, infatti, Anna Valle tornerà su Rai 1 con una nuova serie ambientata nel reparto pediatrico dell’ospedale di Ferrara.

