Anticipazioni Luce dei tuoi occhi/ Quinta puntata: la verità su Emma

Luce dei tuoi occhi, anticipazioni quinta puntata 20 ottobre

Mercoledì 20 ottobre, in prima serata su canale 5,, torna l’appuntamento con Luce dei tuoi occhi, la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Quella che sarà trasmessa il 20 ottobre sarà la penultima puntata della fiction che sta regalando ascolti importanti a Mediaset. Nel quinto e penultimo appuntamento di Luce dei tuoi occhi non mancheranno le emozioni e i colpi di scena. I primi nodi saranno sciolti per arrivare alla verità nel corso della sesta ed ultima puntata. Stando alle anticipazioni della quinta puntata, le indagini di Emma ed Enrico continueranno e porteranno ad una svolta inaspettata.

Grazie alle indagini verrà fuori una lettera con cui Luigi confesserà di aver usato la macchina di Enrico per investire Valentina. Nel frattempo, Leone ed Emma saranno spiazzati da una richiesta di Luca che chiederà ad entrambi di coprirlo e nasconderlo in modo che possa avere il tempo di dimostrare la verità.

Luce dei tuoi occhi: la verità sul ritorno in Italia di Emma

La quinta puntata di Luce dei tuoi occhi, inoltre, porterà a galla anche la verità sul ritorno in Italia di Emma dopo anni di lontananza. Il tutto avverrà quando Luca si recherà in commissariato. A scoprire l’amara verità saranno così tutte le persone vicine ad Emma. Chi resterà spiazzato e sconvolto dalla verità sarà Davide che non nasconderà la rabbia nei confronti di Emma, rea di non avergli detto che la loro bambina potrebbe essere ancora viva.

Nonostante dubbi e paure da parte di tutti, Emma mostrerà una serenità raggiunta con un duro lavoro su se stessa. Il tutto, però, durerà davvero poco. L’equilibrio raggiunto dalla donna, infatti, sarà nuovamente sconvolto quando riceverà una telefonata. Chi ha chiamato Emma? Cosa ha scoperto con quella telefonata? L’appuntamento è per il 20 ottobre.

