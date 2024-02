Anticipazioni Mare Fuori 4/ Terza puntata 28 febbraio 2024: Carmine soffre per l’allontanamento di Rosa

Mare Fuori 4, dove eravamo rimasti: la rottura tra Carmine e Rosa

Questa sera, in prima serata su Rai 2, tornano le avventure di Mare Fuori 4 con la terza imperdibile puntata. La quarta stagione, oltre alla visione in chiaro sul piccolo schermo nel corso di queste settimane di messa in onda, è disponibile in streaming anche sulla piattaforma di Raiplay. Nella precedente puntata, andata in onda lo scorso mercoledì sera, il pubblico ha assistito ad un’importantissima svolta nell’economia della narrazione. Si è infatti registrata una frattura nel rapporto tra Carmine e Rosa: quest’ultima, infatti, ha deciso di allontanarsi da lui.

Carmine è andato in crisi per la situazione venutasi a creare e, dopo averla vista insieme a Luigi, è andato su tutte le furie. Intanto Silvia, in occasione del suo compleanno, ha modo di uscire dal penitenziario grazie ad Alfredo. Ma una scoperta sull’avvocato la porta ad avere una reazione incontrollata.

Mare Fuori 4, anticipazioni 3a puntata: Carmine in crisi per l’allontanamento di Rosa

Mare Fuori 4 torna questa sera, mercoledì 28 febbraio 2024, con la terza puntata della stagione, che comprende gli episodi 5 e 6. Secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate da TvBlog, l’episodio 5 s’intitola “Questione di scelte” e verte nuovamente sulla delicata situazione tra Carmine e Rosa, con il ragazzo che continua a soffrire per lei. Intanto, Pino spera in un ritorno con Kubra, mentre Massimo vuole affrontare Donna Wanda ed Edo indaga sull’avvocato D’Angelo. Inoltre, Micciarella rifiuta di incontrare sua madre.

L’episodio 6 s’intitola invece “Ragazzi fuori” e vede tra le protagoniste l’adolescente Giulia, conosciuta con il nome di Crazy J, che insiste per cantare con Cardiotrap. Prosegue poi la situazione ad alta tensione tra Rosa e Carmine, con la ragazza che cerca di farlo ingelosire con Cucciolo. Intanto, Edoardo riceve Carmela e Teresa e prende una decisione definitiva sul futuro.











