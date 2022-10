Anticipazioni Mina settembre 2, terza puntata 16 ottobre/ Mina in crisi con Claudio

Mina settembre 2: le anticipazioni della terza puntata datata 16 ottobre 2022 vedono Mina in preda ai dubbi

Prosegue l’appuntamento con Mina settembre 2, la seconda stagione della fiction di Rai Uno, Mina settembre , che nella prima serata del 16 ottobre 2022 trasmette il quinto e il sesto episodio successivi alla seconda puntata. La trama della fiction Rai, con protagonista Serena Rossi nel ruolo di Mina, vede quest’ultima mettere in forte discussione il suo ritrovato matrimonio con Claudio, il consorte interpretato da Giorgio Pasotti. Alla base della crisi coniugale vi é anche il flirt passionale che ha unito sul posto di lavoro Mina a Domenico, che é invece interpretato da Giuseppe Zeno. La terza puntata di Mina settembre 2, che si compone di due episodi, parte con il quinto episodio della fiction Rai, titolato Cosa resta di noi.

Una serie di eventi spinge Mina a fare ritorno a Procida, nel bed&breakfast dove ha soggiornato insieme a Gianluca, il ritrovato fratello che il padre ha avuto da una relazione top secret con la sua migliore amica. La ragione è l’arrivo di uno strano ospite, che sembra essersi nascosto lì insieme a suo figlio. Mentre si attiva nel tentativo di giungere alla scoperta di cosa possa essere avvenuto, Mina vede dividersi tra l’aspirazione di Claudio di diventare padre e avere un bambino e i dubbi la coinvolgono rispetto al prosieguo del matrimonio finito in crisi.

Mina prosegue l’analisi e la psicoterapeuta si rivela essere un’amica speciale. Intanto, il Generale fa avere notizie dell’avvistamento di Olga a Napoli, confermando i dubbi di Rosa: Olga mentre spudoratamente!

Mina settembre 2: Mina non vuole avere figli, delude Claudio?

Il secondo episodio della terza puntata di Mina settembre 2, invece, é titolato Sorprese. La proposta di Claudio, di partire per un viaggio in barca a vela lascia Mina in preda alle insicurezze. Il matrimonio é infatti messo dinanzi ad un bivio, dal momento che lei non intende avere figli. Mina quindi sembra voler rinunciare a quella che si preannuncia essere l’ultima possibilità che ha di recuperare il matrimonio con Claudio, per dedicarsi al caso di un progetto, che rischia di finire in una casa famiglia. L’assistente sociale quindi consolida la sua collaborazione con la fiamma Domenico, alla volta della ricerca di un tutore per Vincenzino, mentre la passione tra i due amanti sembra riaccendersi.

Ma “Perché Mina dovrebbe scegliere Claudio?», e quindi il marito e non l’amante, viene chiesto a Giorgio Pasotti nella clip pubblicata via social da Rai 1. «Perché in questa serie Claudio ha uno scarto interiore molto forte – fa sapere l’attore protagonista di Mina settembre 2-, Claudio si trova a un bivio, se continuare a perpetrare nell’errore di pensare solo alla carriera o prendersi il tempo per quelle cose che sono davvero importanti». Che il cambiamento del marito possa bastare a convincere Mina a tornare a credere nel matrimonio? Probabilmente no. Tuttavia la scelta di separazione dal marito si preannuncerebbe dolorosa per Mina, interpretata da Serena Rossi.

