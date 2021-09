Anticipazioni Morgane Detective geniale/ Terza puntata 28 settembre: Romain è morto?

Anticipazioni Morgane Detective geniale, terza puntata 28 settembre: un tentato omicidio

Torna in onda su Rai1 la serie tv franco-belga Morgane – Detective geniale con Audrey Fleurot nei panni di un’inedita investigatrice dotata di un ingegno straordinario (si parla di un Qi pari a 160). La terza puntata della serie – dopo le due del 14 e del 21 settembre – è in programma per martedì 28 settembre alle ore 21.25 sempre sulla stessa rete.

Nell’episodio 5, dal titolo Tel maître, tel chien (in italiano suonerebbe ‘tale padrone, tale cane’), Morgane e Karadec indagano sul tentato omicidio di Emilien Kerr, vedovo e solo. Emilien ha una figlia, Alexia, che da tempo non gli rivolge più la parola. La prima indiziata è lei, ma per il momento le certezze sono poche…

Anticipazioni Morgane Detective geniale, terza puntata 28 settembre: che fine ha fatto Romain?

Nel terzo appuntamento di Morgane – Detective geniale, la nostra protagonista apprende una verità molto dolorosa che riguarda il suo primo amore Romain. ‘Presunta’ verità, meglio: Karadec e Céline, infatti, sospettano che l’uomo sia deceduto diversi anni prima. Per questo si preoccupano di come comunicarglielo, prevedendo che una notizia del genere potrebbe scombussolarla non poco.

Nel frattempo, anche Karadec viene turbato da uno strano sogno che riguarda Morgane. I due si trovano a dover indagare su un altro omicidio, quello di Alex Viniali, agente immobiliare con una grande passione per il calcio. L’uomo frequentava un gruppo di ultras e periodicamente si scontrava con i tifosi di un’altra squadra, motivo per cui i sospetti si concentrano proprio su uno di loro (oltre che su un suo amico e su una stralunata mitomane…).

