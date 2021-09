Morgane Detective Speciale/ Anticipazioni oggi 21 settembre Uno strano rapimento e Phyllobates Terribilis

Morgane Detective Speciale, anticipazioni episodi oggi, 21 settembre

Tutto è pronto per il ritorno in onda di Morgane Detective Speciale. Questo è il titolo della serie che la scorsa settimana ha conquistato gli ascolti del martedì sera e che oggi, 21 settembre, torna su Rai1 con due nuovi casi da risolvere. La bella rossa è riuscita a portare in primo piano il caso del suo ex scomparso e quando ha avuto l’occasione, ha deciso di dire sì alla proposta del comandante di accettare il ruolo di consulente esterno della polizia. Proprio in cambio del suo aiuto, arrivato quasi per caso per un primo omicidio da risolvere, la bella rossa ha chiesto questo favore ‘personale’ che l’ha resa più umana agli occhi del pubblico.

L’appuntamento è fissato per questa sera con due nuovi episodi Uno strano rapimento e Phyllobates Terribilis in cui scopriremo quali saranno i nuovi impegni della bella rossa.

Morgane Detective Speciale: un doppio rapimento e due omicidi

Prede il via da un doppio rapimento il nuovo appuntamento di Morgane Detective Speciale in cui l’ex donna delle pulizie, Karadec e la loro squadra devono indagare sul rapimento di due bambine. Come se questo non bastasse, prima di venire portare via, le piccole hanno forse assistito all’omicidio del loro padre. Le indagini si concentrano subito su un loro parente illustre: le bambine sono le nipoti del magnate alberghiero Arnaud Grangeon. Nel mirino degli inquirenti finisce anche la madre delle bambine, Florence, per alcune sue reticenze, ma chi è l’assassino e chi ha preso le ragazze?

Subito dopo, nel quarto episodio della serie, Morgane e i suoi indagano sulla morte per avvelenamento di una giovane e stimata veterinaria. A quanto pare da qualche mese qualcuno aveva iniziato a postare recensioni negative del suo operato e la prima a finire nel mirino è Camille, è lei la colpevole?

