Andrà in onda una doppia puntata di My Home My Destinity 2 su Canale 5 domani, sabato 4 gennaio 2025, dalle 14.30 alle 16.30 e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena. Moltissimi sono i telespettatori che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, questi nel precedente episodio hanno dovuto fare i conti con l’ennesima tragedia, la morte di Mehdi. Cosa è successo? Ha perso la vita per proteggere Zeynep e la figlia Mujgan quando Meto ha iniziato a sparare contro di loro.

Le anticipazioni di My Home My Destinity fanno sapere che nelle puntate che andranno in onda domani, sabato 4 gennaio 2025, Zeynep sarà traumatizzata dalla morte di Mehdi, che non solo è stata violenta ma è avvenuta davanti ai suoi occhi. Le sue madri ed Emine proveranno a confortarla, anche Baris vorrebbe starle accanto e aiutarla a stare meglio, lei però lo terrà a distanza e lui non potrà fare a meno di porsi delle domande sul loro futuro insieme. La morte di Mehdi ha sconvolto anche Benal e Nuh, lui si lascerà andare quando la famiglia del suo migliore amico si recherà a casa sua.

Stando alle anticipazioni di My Home My Destinity, a differenza degli altri Cemile apparirà molto forte nonostante la sua famiglia sia stata colpita da un’altra terribile tragedia. Però, non appena si renderà conto che dovrà informare la madre della morte del fratello avrà un crollo emotivo. Vedendo Zeynep ancora sconvolta per la morte dell’ex marito Emine in preda alla preoccupazione cercherà di convincerla ad uscire. L’amica le proporrà di recarsi in ufficio, anche Baris deciderà di tornare a lavoro ma le cose tra loro non andranno bene quando si incontreranno.

L’avvocato sarà deluso non appena la vedrà ancora sconvolta, alcune sue risposte lo faranno non poco soffrire e deciderà di metterla in congedo lavorativo. Intanto Nermin invita Ali Riza, Sakine e Sultan di nascosto in un caffè per parlare di un progetto che desidera realizzare ora che ha di nuovo i suoi soldi. Le anticipazioni di My Home My Destinity 2 fanno poi sapere che dopo aver riflettuto tutti e tre accetteranno. Nuh e Cemile rassicureranno Benal dicendole che lei e la bambina saranno sempre al sicuro perché ci penseranno loro a prendersi cura di entrambe. Intanto Zeynep conoscerà per caso Nesrin, la ragazza che restando in disparte ha assistito al funerale di Mehdi.