Tanti saranno i colpi di scena e le novità nei prossimi episodi di My Home My Destinity 2 e come al solito lasceranno tutti col fiato sospeso. La nota dizi turca con le sue intriganti vicende continua a conquistare l’attenzione di moltissimi fan, questi puntata dopo puntata si piazzano davanti al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti.

Un posto al sole, anticipazioni 3 gennaio 2025/ Rosa accetta di uscire con Pino, Alberto caccia le gemelle?

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di My Home My Destinity 2 che andrà in onda domani, venerdì 3 gennaio 2025 su Canale 5 alle 16.10. Queste fanno sapere che Nuh, ignaro di ciò che sta per accadere, saluterà Mehdi. Quando quest’ultimo proverà a liberare la figlia e Zeynep Meto afferrerà la donna con in braccio la piccola Mujgan e chiederà al suo rivale di gettare la pistola. Vedendo l’arma puntata contro le persone che ama di più al mondo accetterà di posare l’arma e si arrenderà.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 3 gennaio 2025/ Amara sorpresa per Elvira e Salvo dopo il matrimonio

My Home My Destinity 2, anticipazioni 3 gennaio 2025: Meto spara contro Zeynep e Mujgan, Mehdi le protegge ma non sopravvive

Un altro colpo di scena spiazzerà tutti nella puntata di My Home My Destinity 2 in onda domani, venerdì 3 gennaio 2025. Le anticipazioni rivelano che Nuh arriverà all’improvviso e nascerà un violento scontro quando si lancerà contro Meto. Approfittando della confusione Zeynep riuscirà a scappare con la bambina ma Meto inizierà a sparare contro di loro. In preda alla preoccupazione Mehdi si metterà davanti per proteggerle e verrà colpito a morte.

Mehdi a causa delle gravissime ferite morirà davanti agli occhi increduli e disperati di Nuh e Zeynep. Poco dopo la tragica notizia giungerà anche a Benal, Cemile, Baris, Ali Riza e tutti gli altri sconvolgendo tutti. Cos’altro succederà? Al momento le anticipazioni di My Home My Destinity 2 non rivelano altri dettagli, non ci resta la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire tutto quello che accadrà.

Anticipazioni Beautiful, replica puntata 3 gennaio 2025/ Hope e Liam si separano, Steffy sconvolta