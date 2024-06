Anticipazioni My Home My Destiny 2, puntata 21 giugno 2024/ Emine in crisi per la proposta di Faruk

Anticipazioni My Home My Destiny 2, 21 giugno 2024: Emine e Faruk litigano

Oggi pomeriggio, venerdì 21 giugno 2024, va in onda una nuova puntata della seconda stagione di My Home My Destiny nel pomeriggio di Canale5; come rivelano le anticipazioni di questo nuovo appuntamento televisivo, ci sarà un’accesa discussione tra Emine e Faruk. Il ragazzo ha iniziato a corteggiarla ed è intenzionato a continuare a vederla di nascosto, nonostante il dispotico padre gli imponga di frequentarsi con un’altra donna; il piano di Faruk è infatti quello di comprare all’amata una lussuosa villa sul mare, in cui vivere da sola ma nella quale si potranno vedere di nascosto.

Un piano architettato ad arte che però Emine rifiuta categoricamente: la donna non è affatto contenta di questo accordo e non è disposta ad interpretare il ruolo dell’amante. Sarà infatti assalita da numerosi dubbi e si domanderà se sia davvero una decisione corretta accettare l’amore dell’uomo e godersi una vita agiata a costo, però, di vivere nella più totale solitudine. Tormentata da mille domande, quale sarà la decisione finale di Emine?

My Home My Destiny 2, al via su Canale5 la seconda stagione della soap turca

La seconda stagione di My Home My Destiny ha preso il via lunedì 17 giugno 2024 su Canale 5 alle ore 14.45 circa, con l’obiettivo di replica il successo della prima fortunata stagione. La trama della soap turca verte, come sempre, sulle vicende di Zeynep; cresciuta in una famiglia benestante che l’ha adottata, decide però di tornare al suo paese d’origine per conoscere i genitori biologici, di umili origini e che vivono in un quartiere popolare.

Nelle precedenti puntate della serie, trasmesse in questa prima settimana di messa in onda, Sultan ha cercato in tutti i modi di legare sentimentalmente Nuh e Cemile, sebbene il giovane sia innamorato di Emine; a sua volta, il dispotico uomo tenta di far avvicinare il figlio Faruk a Selin. Grande preoccupazione per Benal, che viene rapita dall’ex marito Serhat, mentre il matrimonio tra Zeynep e Mehdi subisce un duro colpo…

