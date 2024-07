Anticipazioni My Home My Destiny 2, puntata 5 luglio 2024/ Zeynep lascia la casa di Mehdi

Anticipazioni My Home My Destiny 2, 5 luglio 2024: Zeynep torna dalla famiglia

Nuovo appuntamento, venerdì 5 luglio 2024, con la soap di Canale 5 My Home My Destiny 2; come rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Zeynep è ormai intenzionata a lasciare la casa che condivideva con Mehdi, dopo gli ultimi pericolosi comportamenti manifestati dall’uomo. La donna ha ormai portato a termine tutti i preparativi per lasciare le quattro mura in cui viveva con il marito e, seppur enormemente dispiaciuta per questa scelta, decide di andare via di casa e ritornare dalla famiglia.

Una rottura che anche la figlia Kibrit faticherà a digerire, arrivando ad accusare il padre di essere il solo e unico responsabile di questa situazione. Nel frattempo la famiglia di Zeynep è pronta a riaccoglierla fra le sue braccia; la donna ha infatti deciso di prendere una casa in affitto insieme a Sakine e alla sua famiglia, e anche con Emine gli attriti del passato potrebbero rivelarsi ora solo un lontano ricordo.

My Home My Destiny 2, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è accaduto nelle precedenti puntate di My Home My Destiny 2, andate in onda come sempre nei pomeriggi di Canale 5? Zeynep è arrivata a prendere una decisione importante: chiedere il divorzio da Mehdi e lasciare la casa del marito, dopo essere stata segregata dall’uomo che manifesta una gelosia sempre più crescente verso la donna e il suo lavoro.

La protagonista della soap turca è ormai terrorizzata, soffocata dalle insistenze e dalla gelosia dell’uomo; Mehdi riconosce di aver esagerato e decide di richiedere il perdono della donna facendole visita presso il suo ufficio durante l’orario di lavoro. La situazione però non è migliorata e il loro incontro, pur avvenuto di fronte a tutti i colleghi di Zeynep, non ha sortito l’effetto sperato: la donna richiede così il divorzio e decide di fare ritorno dalla sua famiglia.

