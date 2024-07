Anticipazioni My Home My Destiny, puntata 4 luglio 2024/ Zeynep lascia la casa di Mehdi e chiede il divorzio

Anticipazioni My Home My Destiny, 4 luglio 2024: Zeynep chiede il divorzio

Cosa rivelano le anticipazioni della nuova puntata di My Home My Destiny, in onda giovedì 4 luglio 2024, riportate sul sito di Mediaset Infinity? Al centro della soap opera turca di Canale 5 c’è ancora una volta Zeynep, ormai terrorizzata dai comportamenti di Mehdi soprattutto dopo aver scoperto di essere stata segregata in casa per non farla uscire per andare a lavorare. La donna decide così di lasciare la casa del marito e di richiedere il divorzio, soffocata dall’eccessiva gelosia del uomo, e affitta una casa in cui andrà a vivere assieme a Sakine e Nermin.

Di fronte alla drastica scelta di Zeynep, Mehdi riconosce che il suo comportamento è stato esagerato e, per questo motivo, decide di fare visita alla moglie in ufficio per poter ottenere il perdono e arrivare ad un chiarimento. Sebbene la donna decida di presentare il marito a tutti i suoi colleghi, con grande e piacevole stupore dell’uomo, alla fine il loro incontro non darà i suoi frutti e non garantirà alcun cambiamento nello stato delle cose.

My Home My Destiny, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, cos’è accaduto nelle precedenti puntate di My Home My Destiny in onda come sempre su Canale 5? Zeynep è rimasta sconvolta dalla mossa pericolosa di Mehdi, che l’ha chiusa in casa una mattina per non farla andare a lavorare: la donna se n’è subito accorta e i suoi timori sono stati prontamente confermati da Mujgan, che le ha rivelato tutta la verità.

La protagonista della soap opera è ormai seriamente preoccupata per la piega che sta prendendo il suo matrimonio con Mehdi: la donna teme per il suo futuro e, di fronte al folle gesto del marito, riaffiorano nella sua mente i vecchi e dolorosi ricordi d’infanzia, di quando il padre la segregava in casa per non farla andare a scuola.

