Anticipazioni My Home My Destiny 2, puntate 24 e 25 giugno 2024/ Zeynep e Mehdi sempre più in crisi

Anticipazioni My Home My Destiny 2, 24 e 25 giugno 2024: Zeynep si rifugia da Sultan

Oggi e domani pomeriggio, lunedì 24 e martedì 25 giugno 2024, andranno in onda due nuove puntate di My Home My Destiny 2; come rivelano le anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, il matrimonio tra Mehdi e Zeynep ha subito un brutto colpo e l’uomo, che sente la sua amata sempre più lontana, irrompe nel suo ufficio a sorpresa per confessarglielo. Mehdi è in crisi soprattutto dopo aver scoperto che sarà presto papà e la donna, accettando questa realtà, invita però il marito ad allontanare Benal dalle loro vite.

Proseguendo con le anticipazioni di My Home My Destiny 2 di domani, martedì 25 giugno, Zeynep si rifugia a casa di Sultan per meditare sul suo matrimonio con Mehdi in seria difficoltà, e a raggiungerla ci sono le madri e Cemile. Problemi e difficoltà anche per Emine: Zeynep ha infatti scoperto che nella vita di Faruk c’è un’altra donna, di nome Selin, e per questo ha deciso di parlarne con la diretta interessata e a convincerla a lasciare l’uomo. Nel frattempo, Mehdi vuole ricucire i rapporti col suo amore e, nel tentativo di ripristinare un dialogo con lei, le confessa i suoi sentimenti.

My Home My Destiny 2, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di My Home My Destiny 2 in onda su Canale5 i giorni scorsi, Faruk è in crisi per i sentimenti che nutre per Emine e per le imposizioni dispotiche del padre, che lo vorrebbe al fianco di un’altra donna. Il ragazzo attua così una strategia: comprare una villa di lusso sul mare in cui Emine può vivere da sola e nella quale la coppia avrebbe modo di incontrarsi segretamente.

Un accordo che manda la ragazza in crisi, divisa tra i sentimenti per Faruk e il suo desiderio di essere libera e non legata ad un destino di solitudine, né tantomeno di essere trattata come l’amante di turno: alla fine accetterà la proposta dell’uomo?

